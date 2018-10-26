«Кливленд» проиграл пятый матч подряд

«Детройт» на своем паркете переиграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 110:103 (30:27, 28:23, 22:18, 30:35).

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«Кавальерс», которые в прошлом сезоне вели борьбу в финале, проиграли уже пять поединков подряд. Лучшим в составе «Пистонс» стал Андре Драммонд, который набрал 26 очков и совершил 22 подбора. У «Кавальерс» наиболее активным был Кайл Корвер — 21 очко.

«Лейкерс» на своем паркете обыграл «Денвер» — 121:114 (22:26, 34:31, 29:32, 34:25). Это вторая победа клуба из Лос-Анджелеса в сезоне.

Форварл Леброн Джеймс оформил трипл-дабл, записав на свой счет 28 очков, 11 подборов и 11 передач.

Другие результаты:

«Орландо» — «Портленд» — 114:128 (22:33, 26:25, 36:33, 30:17)

«Оклахома-Сити» — «Бостон» — 95:101 (22:26, 28:18, 23:40, 22:27) 0