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    26 очков Джеймса не спасли «Лейкерс» от поражения в Портленде

    НБА Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Лейкерс Филадельфия Сиксерс Чикаго Буллз Майами Хит Вашингтон Уизардс
    «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    Леброн Джеймс
    Леброн Джеймс
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    Встреча, которая прошла в Портленде, завершилась со счетом 128:119 (34:31, 31:32, 28:28, 35:28).

    Наибольший вклад в успех хозяев внес защитник Дамиан Лиллард, набравший 28 очков, 6 подборов и 4 передачи. 24 балла в активе Ника Стаускаса, 21 балл на свой счет записал Си Джей Макколлум.

    Леброн Джеймс в дебютном матче за «Лейкерс» отметился 26 очками, 12 подборами и 6 передачами. Дабл-дабл из 13 очков и 11 передач оформил Рэджон Рондо.

    Дебют Джеймса в «Лейкерс»

    «Филедельфия Сиксерс» одержала уверенную победу над «Чикаго Буллз» — 127:108 (38:41, 27:17, 37:18, 25:32).

    Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов. На счету Бена Симмонса трипл-дабл: 13 баллов, 13 подборов, 11 результативных передач.

    В составе «быков» 30 очков набрал Зак Лавин, дабл-даблом отметился Бобби Портис: 20 баллов и 11 подборов.

    Джоэл Эмбиид в матче с «Чикаго»

    В еще одном матче «Майами Хит» на выезде вырвал победу у «Вашингтон Уизардс» — 113:112 (24:25, 34:34, 27:30, 28:23).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард «Хит» Джош Ричардсон, набравший 28 очков. У «волшебников» 26 очков на счету Джона Уолла, 20 баллов набрал Брэдли Бил. 0

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