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    Российские баскетболисты уступили Чехии в отборе на ЧМ-2019

    Сборная России Сборная Чехии
    Сборная России по баскетболу в первом матче второго отборочного этапа квалификационного турнира чемпионата мира-2019 на выезде проиграла сборной Чехии.

    Дмитрий Хвостов
    Дмитрий Хвостов
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    Чехия — Россия — 80:78 (27:24, 10:15, 19:19, 24:20)

    За шесть секунд до финальной сирены победу чехам принес точный бросок Томаша Саторански.

    Самым результативным игроком матча в составе российской сборной стал защитник Дмитрий Хвостов, который набрал 18 очков. У чехов результативной игрой отличился защитник Яромир Богачик, на счету которого 19 очков.

    В других матчах группы К сборная Франции переиграла команду Болгарии — 74:68, а Финляндия справилась с Боснией и Герцеговиной — 85:81.

    Следующий матч российская сборная проведет дома — 16 сентября россияне в Химках примут Болгарию. 0

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