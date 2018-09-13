Российские баскетболисты уступили Чехии в отборе на ЧМ-2019

по баскетболу в первом матче второго отборочного этапа квалификационного турнира чемпионата мира-2019 на выезде проиграла

Чехия — Россия — 80:78 (27:24, 10:15, 19:19, 24:20)

За шесть секунд до финальной сирены победу чехам принес точный бросок Томаша Саторански.

Самым результативным игроком матча в составе российской сборной стал защитник Дмитрий Хвостов, который набрал 18 очков. У чехов результативной игрой отличился защитник Яромир Богачик, на счету которого 19 очков.

В других матчах группы К сборная Франции переиграла команду Болгарии — 74:68, а Финляндия справилась с Боснией и Герцеговиной — 85:81.

Следующий матч российская сборная проведет дома — 16 сентября россияне в Химках примут Болгарию. 0