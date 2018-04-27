«Фенербахче» — в «Финале четырех» Евролиги

Баскетболистыстали участниками «Финала четырех» Евролиги, победив испанскуюв четвертьфинальной серии плей-офф со счетом 3-1.

Четвертый матч серии, прошедший в испанской Витории-Гастейсе, завершился со счетом 92:83 (25:19, 23:13, 24:30, 20:21) в пользу гостей.

У победителей самым результативным стал Марко Гудурич, набравший 22 очка. Николо Мелли собрал 21 очко, Никола Калинич — 14. У хозяев 14 очков набросал Венсан Пуарье, 13 у Родрига Бьёбуа.

«Жальгирис» вышел в «Финал четырех» Евролиги

Действующий чемпион Евролиги стал вторым участником «Финала четырех», который пройдет в Белграде с 18 по 20 мая. Ранее в решающую стадию турнира пробился литовский «Жальгирис».