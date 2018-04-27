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    «Фенербахче» — в «Финале четырех» Евролиги

    Евролига Фенербахче
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    Турецкий клуб выиграл серию 3-1
    На фото:Турецкий клуб выиграл серию 3-1
    Баскетболисты «Фенербахче» стали участниками «Финала четырех» Евролиги, победив испанскую «Басконию» в четвертьфинальной серии плей-офф со счетом 3-1.

    Четвертый матч серии, прошедший в испанской Витории-Гастейсе, завершился со счетом 92:83 (25:19, 23:13, 24:30, 20:21) в пользу гостей.

    У победителей самым результативным стал Марко Гудурич, набравший 22 очка. Николо Мелли собрал 21 очко, Никола Калинич — 14. У хозяев 14 очков набросал Венсан Пуарье, 13 у Родрига Бьёбуа.

    «Жальгирис» вышел в «Финал четырех» Евролиги

    Действующий чемпион Евролиги стал вторым участником «Финала четырех», который пройдет в Белграде с 18 по 20 мая. Ранее в решающую стадию турнира пробился литовский «Жальгирис».

    Обзор матча
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