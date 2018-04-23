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    Баскетболистки УГМК в четвертый раз выиграли Евролигу

    Женский баскетбол
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    УГМК
    На фото:УГМК
    Екатеринбургский УГМК в финале женской баскетбольной Евролиги обыграл венгерский «Шопрон» со счетом 72:53 (22:15, 20:15, 11:12, 19:11).

    Самой результативной в составе екатеринбургской команды стала Эмма Миссеман, набравшая 19 очков, совершившая 9 подборов и отдавшая 5 передач.

    Для УГМК это четвертая победа в турнире. Ранее баскетболистки выигрывали турнир в 2003, 2013 и 2016 году.

    Бронзовые медали турнира выиграл другой российский клуб — курское «Динамо» — в матче за 3-е место взявшее верх над турецким «Якин Догу» (87:82).

    Рекордсменом по числу побед в женской Евролиге остается рижский ТТТ, выигрывавший турнир 18 раз.


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