Баскетболистки УГМК в четвертый раз выиграли Евролигу

Екатеринбургскийв финале женской баскетбольной Евролиги обыграл венгерскийсо счетом 72:53 (22:15, 20:15, 11:12, 19:11).

Самой результативной в составе екатеринбургской команды стала Эмма Миссеман, набравшая 19 очков, совершившая 9 подборов и отдавшая 5 передач.

Для УГМК это четвертая победа в турнире. Ранее баскетболистки выигрывали турнир в 2003, 2013 и 2016 году.

Бронзовые медали турнира выиграл другой российский клуб — курское «Динамо» — в матче за 3-е место взявшее верх над турецким «Якин Догу» (87:82).

Рекордсменом по числу побед в женской Евролиге остается рижский ТТТ, выигрывавший турнир 18 раз.

