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    Итудис: ЦСКА сегодня действовал мудро

    ЦСКА Химки Лига ВТБ
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    Димитрис Итудис
    На фото:Димитрис Итудис
    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказал мнение о втором четвертьфинальном матче Евролиги против «Химок» (89:84).

    Счет в серии стал 2-0 в пользу армейцев.

    «Сегодня был еще один типичный матч плей-офф. Он был очень интенсивным. Мы выиграли сегодня три четверти, и мы заслужили эту победу.

    Мы медленно начали матч, так как искали пути, как играть без двух наших ключевых игроков. Мы во многих маленьких деталях превзошли "Химки".

    Мы понимаем, что еще нужно многое сделать лучше. Мы сегодня действовали мудро.

    Когда "Химки" в какой-то момент добились перелома, мы смогли, как и в предыдущем матче, взять себя в руки и довести игру до победы.

    Нам еще будет сложно в этой серии. У нас пять дней на подготовку, чтобы что-то поменять, чтобы быть уверенными, решительными», – цитирует «Р-Спорт» Итудиса.

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