Итудис: ЦСКА сегодня действовал мудро

Главный тренер ЦСКАвысказал мнение о втором четвертьфинальном матче Евролиги против(89:84).

Счет в серии стал 2-0 в пользу армейцев.

«Сегодня был еще один типичный матч плей-офф. Он был очень интенсивным. Мы выиграли сегодня три четверти, и мы заслужили эту победу.

Мы медленно начали матч, так как искали пути, как играть без двух наших ключевых игроков. Мы во многих маленьких деталях превзошли "Химки".

Мы понимаем, что еще нужно многое сделать лучше. Мы сегодня действовали мудро.

Когда "Химки" в какой-то момент добились перелома, мы смогли, как и в предыдущем матче, взять себя в руки и довести игру до победы.

Нам еще будет сложно в этой серии. У нас пять дней на подготовку, чтобы что-то поменять, чтобы быть уверенными, решительными», – цитирует «Р-Спорт» Итудиса.