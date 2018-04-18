Итудис: Мы сумели переломить игру и заслужили победу

Главный тренер ЦСКАзаявил, что его команда переломила настрой на игру в матче с «Химками».

Первая встреча 1/4 финала Евролиги завершилась победой армейцев со счетом 98:95.

«Мы сумели переломить наш настрой на эту игру и заслужили победу. Совершено по-разному мы играли в первой четверти и в остальных трех четвертях.

Поначалу мы давали "Химкам" много открытых бросков, в итоге они бросили больше трехочковых, чем двухочковых. Во второй половине мы больше бились за подбор, лучше работали в защите.

Если посмотреть на полезность команд, то первую половину "Химки" выиграли в этом компоненте 66:25, а во второй мы были лучше в этом показателе – 74:20.

Мы много шли на подбор в нападении, мы шли в проходы. Мы позволили набрать сопернику во второй половине всего 41 очко.

Это показывает то, как мы изменили настрой, как играли в защите. Мы понимали, что будет сложно в этой серии», — цитирует «Р-Спорт» Итудиса.

Следующая игра в серии до трех побед пройдет в четверг, 19 апреля.