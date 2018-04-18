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    Итудис: Мы сумели переломить игру и заслужили победу

    ЦСКА Химки Лига ВТБ
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    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что его команда переломила настрой на игру в матче с «Химками».

    Первая встреча 1/4 финала Евролиги завершилась победой армейцев со счетом 98:95.

    «Мы сумели переломить наш настрой на эту игру и заслужили победу. Совершено по-разному мы играли в первой четверти и в остальных трех четвертях.

    Поначалу мы давали "Химкам" много открытых бросков, в итоге они бросили больше трехочковых, чем двухочковых. Во второй половине мы больше бились за подбор, лучше работали в защите.

    Если посмотреть на полезность команд, то первую половину "Химки" выиграли в этом компоненте 66:25, а во второй мы были лучше в этом показателе – 74:20.

    Мы много шли на подбор в нападении, мы шли в проходы. Мы позволили набрать сопернику во второй половине всего 41 очко.

    Это показывает то, как мы изменили настрой, как играли в защите. Мы понимали, что будет сложно в этой серии», — цитирует «Р-Спорт» Итудиса.

    Следующая игра в серии до трех побед пройдет в четверг, 19 апреля.

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