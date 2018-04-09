«Голден Стэйт» заключил долгосрочный контракт с защитником

Разыгрывающийподписал долгосрочный контракт с «Голден Стэйт», сообщает ESPN.

Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до конца следующего сезона. Контракт будет официально подписан во вторник.

Чтобы освободить место в составе, «Уорриорз» пришлось отчислить форварда Омри Каспи.

В нынешнем сезоне Кук провел 31 матч за «Голден Стэйт», набирая в среднем за игру 9,4 очка, делая 2,3 подбора.

Каспи провел в нынешнем сезоне 53 матча, 7 из которых в стартовом составе, набирая в среднем 5,7 очка, 3,8 подбора и 1,0 передачи за 14 минут.

Поскольку Каспи отчислен после 1 марта, он не сможет сыграть за другую команду в плей-офф.