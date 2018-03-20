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    Обрадович: «Локомотив» не показал лучшей игры, но добился результата

    Локомотив-Кубань Еврокубок
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    Саша Обрадович
    На фото:Саша Обрадович
    Главный тренер «Локомотива» Саша Обрадович поделился впечатлениями после первого матча полуфинальной серии Еврокубка против итальянской «Реджо-Эмилии» (82:65).

    «Как и ожидалось, в полуфинале игры нервные для обеих сторон.

    "Реджо-Эмилия" непростой соперник, они прекрасно выполняют тактические перестроения в защите, и, возможно, в первой половине мы плохо на это реагировали.

    Впереди нас ждет долгая дорога. "Эмилия" на своем пути обыграла много фаворитов, но мы знаем, что нас ждет в Италии.

    После некоторого спада в командной атмосфере нам важно было победить. Возможно, мы не показали свою лучшую игру, но смогли добиться нужного результата», — приводит пресс-служба «Локо» слова Обрадовича.

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