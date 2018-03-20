Обрадович: «Локомотив» не показал лучшей игры, но добился результата

Главный тренер «Локомотива»поделился впечатлениями после первого матча полуфинальной серии Еврокубка против итальянской(82:65).

«Как и ожидалось, в полуфинале игры нервные для обеих сторон.

"Реджо-Эмилия" непростой соперник, они прекрасно выполняют тактические перестроения в защите, и, возможно, в первой половине мы плохо на это реагировали.

Впереди нас ждет долгая дорога. "Эмилия" на своем пути обыграла много фаворитов, но мы знаем, что нас ждет в Италии.

После некоторого спада в командной атмосфере нам важно было победить. Возможно, мы не показали свою лучшую игру, но смогли добиться нужного результата», — приводит пресс-служба «Локо» слова Обрадовича.