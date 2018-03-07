УНИКС потерпел поражение в матче с «Баварией»

Самым результативным игроком встречи стал защитник казанской команды Кино Колом, на счету которого 22 очка.
В составе победителей отличился центровой Девин Букер, набравший 16 очков и собравший 9 подборов.
В другом матче 1/4 финала Еврокубка «Реджо-Эмилия» обыграла питерский «Зенит» — 75:61 (13:17, 22:12, 19:17, 21:15).
Самым результативным в составе питерской команды стал Сергей Карасев — 19 очков.
В составе победителей лучшим стал Джейлен Рейнольдс, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.
Ответная игра состоится 9 марта в Санкт-Петербурге.