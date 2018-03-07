ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    УНИКС потерпел поражение в матче с «Баварией»

    Еврокубок Зенит УНИКС
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    УНИКС
    На фото:УНИКС
    Мюнхенская «Бавария» в первом матче 1/4 финала Еврокубка обыграла казанский УНИКС — 83:75 (19:15, 14:17, 22:20, 28:23).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник казанской команды Кино Колом, на счету которого 22 очка.

    В составе победителей отличился центровой Девин Букер, набравший 16 очков и собравший 9 подборов.

    В другом матче 1/4 финала Еврокубка «Реджо-Эмилия» обыграла питерский «Зенит» — 75:61 (13:17, 22:12, 19:17, 21:15).

    Самым результативным в составе питерской команды стал Сергей Карасев — 19 очков.

    В составе победителей лучшим стал Джейлен Рейнольдс, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.

    Ответная игра состоится 9 марта в Санкт-Петербурге.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Кевин ГарнеттПрощание с легендой. Кевин Гарнетт завершил карьеруЛегендарный форвард и центровой провел в НБА 21 сезонТимофей Мозгов с поклонницами Мозгов сорвал большой кушРоссиянин стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в странеКоби БрайантПрощальные гастроли «Черной Мамбы»Легендарный защитник «Лейкерс» Коби Брайант объявил о завершении карьеры в конце сезонаКоби БрайантЛучшее прощание векаПрощальный матч Коби Брайанта прошел по наилучшему сценарию из всех возможныхЖорди БертомеуМежду двух огнейО конфликте между ФИБА и ЕвролигойРассел УээстбрукЗвездный уик-энд. Запад вновь обыграл Восток в Матче звезд, MVP — УэстбрукВсе о главном событии звездного уик-энда в Торонто
    Подробный разбор
  • Вопросы без ответов. В НБА стартовал новый сезон
  • Главные интриги Национальной баскетбольной ассоциации
    •
  • Лебединая песня Драгича, огненный Швед, прощание с Наварро
  • Краткие итоги Евробаскета-2017
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Чья утрата хуже?
  • «ПСЖ» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 6-го марта
  • 1,83
    •
  • «Филадельфия» может обыграть «Питтсбург»
  • «Филадельфия» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 марта
  • 2,02
    •
    Баскетбол. Лента новостей
  • 22:18
    • 20 очков Кулагина помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Гран Канарию»
  • Чем завершится противостояние Уэстбрука и Хардена?
  • «Оклахома» — «Хьюстон». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 7 марта
    • 1,75Сегодня в 04:00
  • 09:09
    • «Портленд» продлил победную серию, обыграв «Лейкерс»
  • 08:23
    • «Бостон» без Ирвинга победил «Чикаго», «Кливленд» разгромил «Детройт»
  • Станет ли визит в Чикаго успешным для «Бостона»?
  • «Чикаго» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 6 марта
    • 1,7006/03/2018 в 04:00
  • 05/03
    • «Торонто» победил «Шарлотт», «Вашингтон» уступил «Индиане»
  • 04/03
    • 35 очков Де Коло принесли ЦСКА победу над «Автодором»
  • Укрепится ли «Торонто» в статусе лидера Восточной конференции?
  • «Торонто» — «Шарлотт». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 5 марта
    • 1,8505/03/2018 в 02:00
  • 04/03
    • «Портленд» продлил победную серию, обыграв «Оклахому»
  • 04/03
    • «Хьюстон» прервал победную серию «Бостона»
  • 03/03
    • «Локомотив-Кубань» потерпел третье поражение подряд
  • 03/03
    • «Нью-Йорк» потерпел третье поражение подряд, уступив «Клипперс»
  • 03/03
    • «Голден Стэйт» обыграл «Атланту», «Вашингтон» уступил «Торонто»
  • 02/03
    • Леброн Джеймс и Энтони Дэвис — лучшие игроки февраля в НБА
  • 02/03
    • «Портленд» победил «Миннесоту», Лиллард набрал 35 очков
  • 02/03
    • «Кливленд» проиграл «Филадельфии», Эмбиид оформил дабл-дабл
  • 02/03
    • «Химки» проиграли «Басконии» в Евролиге
  • 02/03
    • 19 очков де Коло помогли ЦСКА разгромить «Маккаби»
  • 01/03
    • Ильясова стал игроком «Филадельфии»
  • 01/03
    • Форвард «Сан-Антонио» получил травму
    Весь баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    Евролига Еврокубок
    НБА Лига ВТБ
    Евробаскет-2017

    Команды

    Барселона Бостон Жальгирис Красные Крылья Лейкерс
    Локомотив-Кубань Майами Нижний Новгород Нью-Йорк Реал
    Сан-Антонио УНИКС Химки Чикаго ЦСКА
    Сборная России Сборная США