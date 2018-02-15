«Бостон» проиграл «Клипперс», «Голден Стэйт» — «Портленду»

В Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.

«Бостон Селтикс» дома неожиданно уступил «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 119:129 (25:34, 32:27, 34:32, 28:36).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Селтикс» Кайри Ирвинг, набравший 33 очка.

Центровой «Клипперс» Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов.

«Бостон» занимает второе место в Восточной конференции (40 побед, 19 поражений). «Клипперс» идут девятыми на Западе (30 побед, 26 поражений).

В другом матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» у себя дома победил «Голден Стэйт Уорриорз» — 123:117 (40:27, 23:24, 29:36, 31:30).

Наибольший вклад в успех хозяев внесли Дамиан Лиллард, набравший 44 очка, и Си Джей Макколлум, на счету которого 29 очков.

У проигравших 50 баллов в свой актив записал Кевин Дюрант, по 17 очков набрали Клэй Томпсон и Стивен Карри.

«Голден Стэйт» опустился на второе место в Западной конференции (44 победы, 14 поражений), «Портленд» — шестой (32 победы, 26 поражений).

Другие результаты:

«Детройт» – «Атланта» — 104:98 (22:14, 23:19, 37:28, 22:37)

«Филадельфия» – «Майами» — 104:102 (20:29, 19:33, 34:19, 31:21)

«Орландо» – «Шарлотт» — 102:104 (26:20, 27:34, 25:31, 24:19)

«Бруклин» – «Индиана» — 103:108 (23:22, 31:32, 25:19, 24:35)

«Нью-Йорк» – «Вашингтон» — 113:118 (39:26, 33:25, 15:39, 26:28)

«Хьюстон» – «Сакраменто» — 100:91 (20:25, 35:20, 17:18, 28:28)

«Мемфис» – «Оклахома-Сити» — 114:121 (33:34, 20:39, 31:19, 30:29)

«Нью-Орлеан» – «Лейкерс» — 139:117 (46:33, 33:33, 24:25, 36:26)

«Чикаго» – «Торонто» — 98:122 (33:27, 16:34, 27:34, 22:27)

«Юта» – «Финикс» — 107:97 (27:23, 23:18, 22:30, 35:26)