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    Артем Клименко не сыграет за сборную России в двух матчах отбора КМ

    Лига ВТБ Автодор Сборная России
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    Артем Клименко
    На фото:Артем Клименко
    Как сообщается на официальном сайте саратовского «Автодора», центровой Артем Клименко не поможет сборной России в матчах отборочного турнира Кубка мира-2019 с командами Франции и Боснии и Герцеговины.

    Клименко, получившему травму в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубанью» в субботу, диагностирован частичный разрыв задней поверхности правого бедра.

    «На восстановление центровому "Автодора" потребуется 3–4 недели. К сожалению, Клименко вынужден пропустить ближайшую выездную встречу регулярного чемпионата в Красноярске против "Енисея", Матч всех звезд Единой лиги ВТБ в Санкт-Петербурге и февральские игры сборной России во Франции и Перми», — говорится в сообщении.

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