Артем Клименко не сыграет за сборную России в двух матчах отбора КМ

Как сообщается на официальном сайте саратовского, центровойне поможет сборнойв матчах отборочного турнира Кубка мира-2019 с командами

Клименко, получившему травму в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубанью» в субботу, диагностирован частичный разрыв задней поверхности правого бедра.

«На восстановление центровому "Автодора" потребуется 3–4 недели. К сожалению, Клименко вынужден пропустить ближайшую выездную встречу регулярного чемпионата в Красноярске против "Енисея", Матч всех звезд Единой лиги ВТБ в Санкт-Петербурге и февральские игры сборной России во Франции и Перми», — говорится в сообщении.