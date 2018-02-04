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    Джеймс призвал запретить показ матчей «Кливленда» по общедоступным каналам

    Кливленд Кавальерс Хьюстон Рокетс НБА
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    Леброн Джеймс
    На фото:Леброн Джеймс
    Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс остался разочарован разгромным поражением от «Хьюстона» (88:120) в матче регулярного чемпионата НБА.

    Это поражение стало для «Кавальерс» 12-м в 18 последних матчах.

    «У меня нет слов. Поединки "Кливленда" нужно снять с показа на национальных телеканалах до конца сезона. Мы играем очень плохо и получаем пинка под зад каждый раз, когда нас показывают по национальному ТВ. Больше мне сказать нечего», – цитирует Джеймса ESPN.

    Отметим, что «Кавс» проиграли восемь игр подряд, которые транслировались на национальном телевидении, со средней разницей в 18 очков.

    «Мы потерпели еще одно позорное поражение. Нужно что-то менять. Не знаю, в чем причина разгрома. Все пошло не так со стартового вбрасывания. Не хочу много говорить об этом. Необходимо посмотреть видеозапись поединка, чтобы разобраться в произошедшем. Мы действовали не лучшим образом на обеих сторонах площадки. Мы не играли как команда ни в защите, ни в атаке. Очень часто наши парни шли вперед почти в одиночку. Наверное, потому что мы не доверяем друг другу», – отметил разыгрывающий «Кливленда» Айзея Томас.

    Лучшие моменты матчей субботы
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