«Клипперс» проиграли «Портленду» в первом матче без Гриффина

Баскетболистыуступилив матче регулярного чемпионата НБА — 96:104 (27:30, 24:26, 16:30, 29:18).

Наибольший вклад в успех «Трэйл Блэйзерс» внес Дэмиен Лиллард, набравший 28 очков. Си Джей Макколлум заработал 16 очков, Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл из 14 очков и 20 подборов.

«Клипперс» обменяли Гриффина в «Детройт»

У «парусников» 20 очков на счету Лу Уильямса, по 15 набрали Данило Галлинари, Тайрон Уоллес и Монтрезл Харрелл. ДеАндре Джордан набрал 8 очков и сделал 19 подборов.

«Юта» разгромила «Голден Стэйт», 60 очков Хардена помогли «Хьюстону» победить «Орландо»

«Портленд» занимает шестое место в таблице Западной конференции (28 побед, 22 поражения), «Клипперс» — на девятой строке (25-25).