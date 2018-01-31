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    «Клипперс» проиграли «Портленду» в первом матче без Гриффина

    НБА Лос-Анджелес Клипперс Портленд Трэйл Блэйзерс
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    Дэмиен Лиллард
    На фото:Дэмиен Лиллард
    Баскетболисты «Клипперс» уступили «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 96:104 (27:30, 24:26, 16:30, 29:18).

    Наибольший вклад в успех «Трэйл Блэйзерс» внес Дэмиен Лиллард, набравший 28 очков. Си Джей Макколлум заработал 16 очков, Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл из 14 очков и 20 подборов.

    «Клипперс» обменяли Гриффина в «Детройт»

    У «парусников» 20 очков на счету Лу Уильямса, по 15 набрали Данило Галлинари, Тайрон Уоллес и Монтрезл Харрелл. ДеАндре Джордан набрал 8 очков и сделал 19 подборов.

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    «Портленд» занимает шестое место в таблице Западной конференции (28 побед, 22 поражения), «Клипперс» — на девятой строке (25-25).

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