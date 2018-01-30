«Клипперс» обменяли Гриффина в «Детройт»

Форвард «Клипперс»обменян в «Детройт». Договоренность о сделке была достигнута 29 января, сообщает ESPN.

В результате обмена «парусники» получат Тобайаса Харриса, Эйвери Брэдли, Бобана Марьяновича и два пика — первого и второго раунда, «Пистонс» вместе с 5-кратным участником Матча всех звезд получили Брайса Джонсона и Уилли Рида.

Выбор на драфте первого раунда, полученный «Клипперс» от «Детройта», защищен на 1–4-й пики в 2018, 2019 и 2020-м годах, не защищен в 2021-м.

Как сообщает ESPN, переговоры по обмену начались еще неделю назад, однако в последние 24 часа стали гораздо более эффективными на волне информации, что Детройт готов отпустить Брэдли.

В планах руководства «Клипперс» также выслушать предложения от других клубов по Лу Уильямсу и ДеАндре Джордану с целью получения дополнительных драфт-пиков и молодых игроков.

Первый пик драфта 2009 года Гриффин всю карьеру провел в составе «Клипперс». 1 июля он подписал пятилетний контракт стоимостью 173 миллиона долларов. В нынешнем сезоне форвард набирает в среднем 22,6 очка, 7,9 подбора и 5,4 передачи.