Швед – в списке игроков на матчи отбора КМ-2019

Определился список кандидатов в сборную России для участия в февральских матчах отборочного турнира Кубка мира-2019, информирует официальный сайт РФБ.

На сбор, стартующий в Новогорске 19 февраля, вызваны 15 баскетболистов:

Защитники: Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов (оба — «Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (оба — ЦСКА), Швед («Химки»).

Форварды: Павел Антипов, Владимир Ивлев (оба — «Локомотив-Кубань»), Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Никита Балашов («Пено Жвайгждес», Литва), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба — «Зенит»), Андрей Зубков («Химки»).

Центровой: Артем Клименко («Автодор»).

«После ноябрьского "окна" на матчи сборных отношения между ФИБА и Евролигой, к сожалению, никак не улучшились. Конфликт по-прежнему существует, а календарь сборных накладывается на расписание клубов Евролиги. Тем не менее, мы в соответствии с правилами ФИБА направили вызовы тем, кого хотели бы видеть в сборной в феврале. Надеюсь, что все, кто в этом списке присутствует, смогут сыграть за национальную команду», — заявил наставник команды Сергей Базаревич.

Сборная России 23 февраля в гостях сыграет с Францией, а спустя два дня примет Боснию и Герцеговину.