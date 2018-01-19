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    Швед – в списке игроков на матчи отбора КМ-2019

    Сборная России
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    Алексей Швед
    На фото:Алексей Швед
    Определился список кандидатов в сборную России для участия в февральских матчах отборочного турнира Кубка мира-2019, информирует официальный сайт РФБ.

    На сбор, стартующий в Новогорске 19 февраля, вызваны 15 баскетболистов:

    Защитники: Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов (оба — «Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (оба — ЦСКА), Швед («Химки»).

    Форварды: Павел Антипов, Владимир Ивлев (оба — «Локомотив-Кубань»), Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Никита Балашов («Пено Жвайгждес», Литва), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба — «Зенит»), Андрей Зубков («Химки»).

    Центровой: Артем Клименко («Автодор»).

    «После ноябрьского "окна" на матчи сборных отношения между ФИБА и Евролигой, к сожалению, никак не улучшились. Конфликт по-прежнему существует, а календарь сборных накладывается на расписание клубов Евролиги. Тем не менее, мы в соответствии с правилами ФИБА направили вызовы тем, кого хотели бы видеть в сборной в феврале. Надеюсь, что все, кто в этом списке присутствует, смогут сыграть за национальную команду», — заявил наставник команды Сергей Базаревич.

    Сборная России 23 февраля в гостях сыграет с Францией, а спустя два дня примет Боснию и Герцеговину.

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