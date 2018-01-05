«Оклахома-Сити» отыгралась с «-13» и победила «Клипперс»

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На фото: Рассел Уэстбрук nba.com

«Оклахома-Сити» занимает пятое место в таблице Западной конференции (22 победы, 17 поражений). «Клипперс» — на девятой строке (17-20).

У хозяев выделялись ДеАндре Джордан (26 + 17 подборов), Лу Уильямс (26 + 10 передач) и Блэйк Гриффин (24 + 9 подборов + 7 передач).

Наибольший вклад в успех «Тандер» внес Пол Джордж, набравший 31 очко. Рассел Уэстбрук оформил трипл-дабл из 29 очков, 12 подборов и 11 передач. Кармело Энтони добавил в копилку 22 очка.

По ходу второй четверти преимущество «парусников» достигало 13 очков.

Девушки автосалона в Лос-Анджелесе-2016

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