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    «Оклахома-Сити» отыгралась с «-13» и победила «Клипперс»

    НБА Лос-Анджелес Клипперс Оклахома-Сити Тандер
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    Рассел Уэстбрук
    На фото:Рассел Уэстбрук
    Баскетболисты «Клипперс» уступили «Оклахоме-Сити» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:127 (33:30, 31:34, 33:30, 20:33).

    По ходу второй четверти преимущество «парусников» достигало 13 очков.

    Наибольший вклад в успех «Тандер» внес Пол Джордж, набравший 31 очко. Рассел Уэстбрук оформил трипл-дабл из 29 очков, 12 подборов и 11 передач. Кармело Энтони добавил в копилку 22 очка.

    У хозяев выделялись ДеАндре Джордан (26 + 17 подборов), Лу Уильямс (26 + 10 передач) и Блэйк Гриффин (24 + 9 подборов + 7 передач).

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    «Оклахома-Сити» занимает пятое место в таблице Западной конференции (22 победы, 17 поражений). «Клипперс» — на девятой строке (17-20).

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