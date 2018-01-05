«Голден Стэйт» победил в Хьюстоне, Дюрант и Харден не играли

Баскетболистыпотерпели поражение отв матче регулярного чемпионата НБА — 114:124 (37:33, 26:29, 27:31, 24:31).

Игру пропустили ключевые игроки команд — Джеймс Харден у «Рокетс» и Кевин Дюрант у «Уорриорз». Победу действующим чемпионам обеспечила результативная игра Клэя Томпсона (31 очко) и Стивена Карри (29 очков и 9 подборов). Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из 17 очков, 14 подборов и 10 передач.

У хозяев сразу трое игроков преодолели отметку в 28 очков — Эрик Гордон (30), Джеральд Грин (29) и Крис Пол (28). Клинт Капела к 15 очкам добавил 10 подборов.

«Голден Стэйт» лидирует в таблице Западной конференции (31 победа, 8 поражений), «Хьюстон» идет следом (27-10).