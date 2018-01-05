«Голден Стэйт» победил в Хьюстоне, Дюрант и Харден не играли

Игру пропустили ключевые игроки команд — Джеймс Харден у «Рокетс» и Кевин Дюрант у «Уорриорз». Победу действующим чемпионам обеспечила результативная игра Клэя Томпсона (31 очко) и Стивена Карри (29 очков и 9 подборов). Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из 17 очков, 14 подборов и 10 передач.
У хозяев сразу трое игроков преодолели отметку в 28 очков — Эрик Гордон (30), Джеральд Грин (29) и Крис Пол (28). Клинт Капела к 15 очкам добавил 10 подборов.
«Голден Стэйт» лидирует в таблице Западной конференции (31 победа, 8 поражений), «Хьюстон» идет следом (27-10).
Klay Thompson with a hot hand tonight 🔥 #NBAVote pic.twitter.com/F2ABbHNQzW— Golden State Warriors (@warriors) 5 января 2018 г.