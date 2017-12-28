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    «Локомотив-Кубань», УНИКС и «Зенит» узнали соперников по топ-16 Кубка Европы

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    Краснодарцы сыграют с «Тренто», «Цедевитой», «Будучностью»
    На фото:Краснодарцы сыграют с «Тренто», «Цедевитой», «Будучностью»
    «Локомотив-Кубань», УНИКС и «Зенит» узнали своих соперников на стадии топ-16 Кубка Европы.

    Это стало известно по итогам заключительного матча в группе D, в котором французский АСВЕЛ в гостях в овертайме победил испанский клуб «Гран-Канария» — 129:128. АСВЕЛ занял первое место в группе, «Тренто» стал вторым, «Зенит» — третьим, «Гран-Канария» — четвертой.

    «Локомотив-Кубань» обыграл «Партизан»

    Полностью состав групп выглядит следующим образом:

    группа Е: «Дарюшшафака», «Галатасарай» (оба — Турция), «Альба» (Германия), «Гран-Канария» (Испания);

    группа F: «Бавария» (Германия), «Летувос Ритас» (Литва), «Зенит», «Турин» (Италия);

    группа G: «Локомотив-Кубань», «Тренто» (Италия), «Цедевита» (Хорватия), «Будучность» (Черногория);

    группа H: АСВЕЛ (Франция), УНИКС, «Реджо-Эмилия» (Италия), «Лимож» (Франция).

    Матчи топ-16 пройдут с 3 января по 7 февраля. Подробное расписание будет объявлено позднее.

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