«Локомотив-Кубань», УНИКС и «Зенит» узнали соперников по топ-16 Кубка Европы

узнали своих соперников на стадии топ-16 Кубка Европы.

Это стало известно по итогам заключительного матча в группе D, в котором французский АСВЕЛ в гостях в овертайме победил испанский клуб «Гран-Канария» — 129:128. АСВЕЛ занял первое место в группе, «Тренто» стал вторым, «Зенит» — третьим, «Гран-Канария» — четвертой.

«Локомотив-Кубань» обыграл «Партизан»

Полностью состав групп выглядит следующим образом:

группа Е: «Дарюшшафака», «Галатасарай» (оба — Турция), «Альба» (Германия), «Гран-Канария» (Испания);

группа F: «Бавария» (Германия), «Летувос Ритас» (Литва), «Зенит», «Турин» (Италия);

группа G: «Локомотив-Кубань», «Тренто» (Италия), «Цедевита» (Хорватия), «Будучность» (Черногория);

группа H: АСВЕЛ (Франция), УНИКС, «Реджо-Эмилия» (Италия), «Лимож» (Франция).

Матчи топ-16 пройдут с 3 января по 7 февраля. Подробное расписание будет объявлено позднее.