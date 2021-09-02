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    Россиянки — вторые в эстафете 4 по 100 метров комплексом на Паралимпиаде

    Токио-2020 Плавание Сборная России Медали России
    Женская сборная России по плаванию стала серебряным призером Паралимпиады в Токио в эстафете 4 по 100 м смешанным стилем.

    Россиянки — вторые в эстафете 4 по 100 метров комплексом на Паралимпиаде
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    Россиянки — вторые в эстафете 4 по 100 метров комплексом на Паралимпиаде

    Победу отпраздновали американки, опередив России более чем на три секунды. Третьей стала Австралия, отставшая от россиянок на 0.15 секунды.

    У России на Играх 32 золотых, 23 серебряных и 40 бронзовых наград и третье место в медальном зачете.

    Следить за ходом всех событий Олимпиады в Токио-2020 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачетаздесь, ежедневная фотогалерея спортсменов сборной — тут.

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