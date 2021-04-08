Ефимова не отобралась на Олимпиаду на дистанции 200 метров брассом

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова заняла третье место в заплыве на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России в Казани.

Победу одержала Евгения Чикунова (2.21,63), второй стала Мария Темникова (2.22,76). Ефимова показала результат 2 минуты 24,16 секунды.

Норматив на Олимпиаду в этой дисциплине составляет 2 минуты 25,52 секунды, но, согласно квоте, на Игры попадут спортсмены, занявшие первое и второе места.

Ефимова выступит на Олимпийских играх в Токио на дистанции 100 метров брассом: в этой дисциплине она стала второй на ЧР, выполнив норматив.

29-летняя Ефимова на Играх 2012 года в Лондоне завоевала бронзу на дистанции 200 метров брассом. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году она взяла серебро на дистанциях 100 и 200 метров брассом.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.