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    Болт: Не побегу на Играх в Токио

    Токио-2020 Лёгкая атлетикаКоронавирус в спорте
    Ямайский легкоатлет Усэйн Болт, завершивший карьеру в 2017 году, заявил, что не собирается возвращаться на Олимпийские игры в Токио.

    Усэйн Болт
    Усэйн Болт

    Напомним, что токийская Олимпиада-2020 была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

    «То, что происходит сейчас — это безумие, я про ситуацию в мире. Но у спортсменов есть еще год, чтобы подготовиться к Играм. Нужно сфокусироваться на следующем годе.

    Можно было бы начать соревноваться раньше обычного в следующем году, ведь нужно будет набрать форму перед Олимпиадой.

    Хочу ли вернуться? Нет, нет, я не побегу в Токио. Я думал об этом в первый год после завершения карьеры, но нет. Сейчас нет стресса, могу делать все, что хочу», — сказал Болт в прямом эфире в Instagram.

    Отметим, 33-летний спортсмен является восьмикратным олимпийским чемпионом. 0

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