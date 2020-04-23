Болт: Не побегу на Играх в Токио

Ямайский легкоатлет, завершивший карьеру в 2017 году, заявил, что не собирается возвращаться на Олимпийские игры в Токио.

Напомним, что токийская Олимпиада-2020 была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

«То, что происходит сейчас — это безумие, я про ситуацию в мире. Но у спортсменов есть еще год, чтобы подготовиться к Играм. Нужно сфокусироваться на следующем годе.

Можно было бы начать соревноваться раньше обычного в следующем году, ведь нужно будет набрать форму перед Олимпиадой.

Хочу ли вернуться? Нет, нет, я не побегу в Токио. Я думал об этом в первый год после завершения карьеры, но нет. Сейчас нет стресса, могу делать все, что хочу», — сказал Болт в прямом эфире в Instagram.

Отметим, 33-летний спортсмен является восьмикратным олимпийским чемпионом. 0