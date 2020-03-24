Бах: Новые даты проведения ОИ в Токио определят МОК и оргкомитет

Новые даты проведения летних Олимпийских игр в Токио будут определены совместно Международным олимпийским комитетом (МОК) и оргкомитетом соревнований.

Как отметил глава МОК Томас Бах, новые даты Игр определят специальная комиссия МОК и сторона организаторов.

Напомним, что Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник договорились о переносе Игр-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Соревнования должны пройти не позднее лета 2021 года. Изначально планировалось, что Олимпиада состоится с 24 июля по 9 августа текущего года.

«Вскоре после телефонных переговоров я не могу дать определенный ответ», — приводит «Р-Спорт» слова Баха, который отвечал на вопрос о новых датах проведения Игр.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 334 тысяч человек, свыше 14,6 тысячи скончались. 0