Бах: Новые даты проведения ОИ в Токио определят МОК и оргкомитет

Как отметил глава МОК Томас Бах, новые даты Игр определят специальная комиссия МОК и сторона организаторов.
Напомним, что Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник договорились о переносе Игр-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса.
Соревнования должны пройти не позднее лета 2021 года. Изначально планировалось, что Олимпиада состоится с 24 июля по 9 августа текущего года.
«Вскоре после телефонных переговоров я не могу дать определенный ответ», — приводит «Р-Спорт» слова Баха, который отвечал на вопрос о новых датах проведения Игр.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 334 тысяч человек, свыше 14,6 тысячи скончались. 0