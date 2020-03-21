Федерация плавания США просит отложит Олимпиаду из-за коронавируса

Федерация плавания США попросила Олимпийский и Паралимпийский комитет страны настаивать на переносе Олимпиады и Паралимпиады по меньшей мере на год из-за эпидемии коронавируса, сообщает «Спорт-Экспресс»

Глава федерации Тим Хинчи направил письмо в комитет, в котором написал о необходимости переноса.

«Все перенесли сильные потрясения за несколько месяцев до Олимпийских игр. Спортсмен находятся под огромным давлением, стрессом и тревогой. Их психическое здоровье и самочувствие должны быть в приоритете.

Мы призываем Олимпийский и Паралимпийский комитет США, как лидера олимпийского движения, использовать свой голос и высказаться от имени атлетов», — заявил Хинчи.

Председатель совета директоров Олимпийского и Паралимпийского комитета США Сьюзен Лайонс отметила, что решение о проведении Игр не зависит от них.

«Это зависит от ВОЗ, правительства Японии и МОК. Ни при каких обстоятельствах Олимпийский и Паралимпийский комитет США не отправит атлетов в опасное место», — заявила она.

У США, как и у других комитетов, нет юридических рычагов влияния на ситуацию, однако Америка имеет большее неформальное влияние, поскольку регулярно отправлет на Игры самые большие делегации атлетов, а американская телекомпания NBC выделяет крупную сумму за права на телевещание. 0