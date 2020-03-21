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    Федерация плавания США просит отложит Олимпиаду из-за коронавируса

    Токио-2020 ПлаваниеКоронавирус в спорте
    Федерация плавания США попросила Олимпийский и Паралимпийский комитет страны настаивать на переносе Олимпиады и Паралимпиады по меньшей мере на год из-за эпидемии коронавируса, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Федерация плавания США просит отложит Олимпиаду
    Федерация плавания США просит отложит Олимпиаду

    Глава федерации Тим Хинчи направил письмо в комитет, в котором написал о необходимости переноса.

    «Все перенесли сильные потрясения за несколько месяцев до Олимпийских игр. Спортсмен находятся под огромным давлением, стрессом и тревогой. Их психическое здоровье и самочувствие должны быть в приоритете.

    Мы призываем Олимпийский и Паралимпийский комитет США, как лидера олимпийского движения, использовать свой голос и высказаться от имени атлетов», — заявил Хинчи.

    Председатель совета директоров Олимпийского и Паралимпийского комитета США Сьюзен Лайонс отметила, что решение о проведении Игр не зависит от них.

    «Это зависит от ВОЗ, правительства Японии и МОК. Ни при каких обстоятельствах Олимпийский и Паралимпийский комитет США не отправит атлетов в опасное место», — заявила она.

    У США, как и у других комитетов, нет юридических рычагов влияния на ситуацию, однако Америка имеет большее неформальное влияние, поскольку регулярно отправлет на Игры самые большие делегации атлетов, а американская телекомпания NBC выделяет крупную сумму за права на телевещание. 0

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