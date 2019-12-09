Фуркад: Думаю, что Россия будет наказана

Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонистподелился ожиданиями от решения исполкома Всемирного антидопингового агентства по России.

«Я думаю, что Россия будет наказана и надеюсь, что это будет иметь последствия. Из-за них я потерял пару медалей. Наказание должно быть строгим, но в то же время мы должны обеспечить, чтобы Россия оставалась сильной зимней спортивной державой. Это важно. Россия должна выступать в биатлоне и должна быть представлена в спорте.

Все знают о моем отношении к допингу, я не могу обманывать. Но я недоволен ситуацией. Думаю, Россия важна для спорта, как Германия, Норвегия и Франция. Однако Россия допустила много ошибок в прошлом. Олимпиада в Сочи стала поворотным моментом для меня. Еще одним таким моментом стало то, что Россия не предоставила нужные данные. Нельзя поступить так и избежать наказания», — приводит слова Фуркада NRK.

Напомним, исполком ВАДА 9 декабря примет решение по рекомендациям комитета по соответствию организации, который предлагает наложить санкции на российский спорт, в частности, лишить российских спортсменов возможности выступать под российским флагом на крупнейших международных соревнованиях и запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет. 0