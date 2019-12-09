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    Фуркад: Думаю, что Россия будет наказана

    Токио-2020 Сборная России Допинг Скандалы
    Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад поделился ожиданиями от решения исполкома Всемирного антидопингового агентства по России.

    Мартен Фуркад
    Мартен Фуркад

    «Я думаю, что Россия будет наказана и надеюсь, что это будет иметь последствия. Из-за них я потерял пару медалей. Наказание должно быть строгим, но в то же время мы должны обеспечить, чтобы Россия оставалась сильной зимней спортивной державой. Это важно. Россия должна выступать в биатлоне и должна быть представлена в спорте.

    Все знают о моем отношении к допингу, я не могу обманывать. Но я недоволен ситуацией. Думаю, Россия важна для спорта, как Германия, Норвегия и Франция. Однако Россия допустила много ошибок в прошлом. Олимпиада в Сочи стала поворотным моментом для меня. Еще одним таким моментом стало то, что Россия не предоставила нужные данные. Нельзя поступить так и избежать наказания», — приводит слова Фуркада NRK.

    Напомним, исполком ВАДА 9 декабря примет решение по рекомендациям комитета по соответствию организации, который предлагает наложить санкции на российский спорт, в частности, лишить российских спортсменов возможности выступать под российским флагом на крупнейших международных соревнованиях и запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет. 0

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