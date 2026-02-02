прогноз на матч турнира в Клуж-Напоке, ставка за 1.96

Представительница Австрии Анастасия Потапова сыграет против итальянки Лючии Бронцетти в первом круге турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния). Матч пройдет 3 февраля, начало — в 12:00 мск.

Потапова

Анастасия приехала в Клуж-Напоку в статусе действующей чемпионки турнира. На этой неделе ей придется защищать 250 очков.

Но есть еще одна существенная деталь по сравнению с прошлым годом: в 2025-м она представляла здесь Россию, тогда как сейчас 24-летняя теннисистка играет под флагом Австрии.

Лучшим результатом Потаповой в новом сезоне пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

В Мельбурне она выиграла у Сюзан Ламенс и Эммы Радукану, после чего уступила Арине Соболенко. Интересно, что Потапова проиграла первой ракетке мира со счетом 6:7, 6:7.

На «пятисотнике» в Брисбене Потапова в первом круге выиграла у Дарьи Касаткиной, а во втором уступила Диане Шнайдер.

В Аделаиде Настя проиграла в первом круге австралийке Кимберли Биррелл. При этом в основную сетку она попала только как лаки-лузер.

Бронцетти

Лючия начала неделю в статусе 110-й ракетки мира.

В этом году итальянская теннисистка пока не выиграла ни одного матча на уровне основной сетки WTA.

На Открытом чемпионате Австралии Бронцетти не прошла квалификацию, проиграв в решающем раунде американке Слоан Стивенс.

На турнире WTA 125 в Канберре Бронцетти уступила в первом круге словенке Тамаре Зиданшек.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Потапову в этом матче можно поставить за 1.18, победу Бронцетти букмекеры предлагают за 4.80.

Прогноз: Настя второй год подряд сыграет против Лючии на турнире в Клуж-Напоке. В прошлый раз их пути пересеклись в финале — Потапова победила Бронцетти со счетом 4:6, 6:1, 6:2.

Также важно уточнить, что Потапова ведет 5-0 в противостоянии с итальянкой. Рискнем предположить, что она спокойно продлит эту серию.

1.96 Победа Потаповой с форой по геймам (-5,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Потапова — Бронцетти позволит вывести на карту выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: победа Потаповой с форой по геймам (-5,5) за 1.96.