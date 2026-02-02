Представительница Австрии Анастасия Потапова сыграет против итальянки Лючии Бронцетти в первом круге турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния). Матч пройдет 3 февраля, начало — в 12:00 мск.
Потапова
Анастасия приехала в Клуж-Напоку в статусе действующей чемпионки турнира. На этой неделе ей придется защищать 250 очков.
Но есть еще одна существенная деталь по сравнению с прошлым годом: в 2025-м она представляла здесь Россию, тогда как сейчас 24-летняя теннисистка играет под флагом Австрии.
Лучшим результатом Потаповой в новом сезоне пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
В Мельбурне она выиграла у Сюзан Ламенс и Эммы Радукану, после чего уступила Арине Соболенко. Интересно, что Потапова проиграла первой ракетке мира со счетом 6:7, 6:7.
На «пятисотнике» в Брисбене Потапова в первом круге выиграла у Дарьи Касаткиной, а во втором уступила Диане Шнайдер.
В Аделаиде Настя проиграла в первом круге австралийке Кимберли Биррелл. При этом в основную сетку она попала только как лаки-лузер.
Бронцетти
Лючия начала неделю в статусе 110-й ракетки мира.
В этом году итальянская теннисистка пока не выиграла ни одного матча на уровне основной сетки WTA.
На Открытом чемпионате Австралии Бронцетти не прошла квалификацию, проиграв в решающем раунде американке Слоан Стивенс.
На турнире WTA 125 в Канберре Бронцетти уступила в первом круге словенке Тамаре Зиданшек.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Потапову в этом матче можно поставить за 1.18, победу Бронцетти букмекеры предлагают за 4.80.
Прогноз: Настя второй год подряд сыграет против Лючии на турнире в Клуж-Напоке. В прошлый раз их пути пересеклись в финале — Потапова победила Бронцетти со счетом 4:6, 6:1, 6:2.
Также важно уточнить, что Потапова ведет 5-0 в противостоянии с итальянкой. Рискнем предположить, что она спокойно продлит эту серию.
Рекомендуемая ставка: победа Потаповой с форой по геймам (-5,5) за 1.96.