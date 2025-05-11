Гаубас — Зверев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Риме 11 мая 2025 года

Vilius Gaubas
Александр Зверев
Гаубас
Вилюс впервые в карьере дошел до третьего раунда на «Мастерсе».
Более того, до этой недели литовец ни разу не играл на уровне основного тура.
В Риме с учетом квалификации Гаубас провел уже четыре матча.
В отборе 20-летний теннисист выиграл у американца Элиота Спиццирри и боливийца Уго Дельена.
Но главным сюрпризом стала победа Гаубаса над канадцем Денисом Шаповаловым во втором круге — 6:3, 6:4.
В первом раунде Гаубас выиграл у боснийца Дамира Джумхура — 7:6, 2:6, 6:4.
Ранее в этом сезоне Гаубас выиграл грунтовый «челленджер» в испанской Менорке и дошел до финала на турнире такого же уровня в Риме.
Зверев
Саша в стартовом матче одержал разгромную победу над аргентинцем Камило Уго Карабельи — 6:2, 6:1.
Вопреки ожиданиям, немецкий теннисист спокойно обыграл латиноамериканского грунтовика.
По всей видимости, Зверев хорошо подготовился к защите титула на римском «тысячнике».
На это также указывает статистика: Зверев выиграл восемь из девяти последних матчей.
В прошлом месяце Зверев сначала выиграл домашний «пятисотник» в Мюнхене, а потом дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Мадриде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет сомнений в победе Зверева. На Гаубаса можно поставить за 8.80.
Прогноз: скорее всего, Саше снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд. Для литовца этот матч будет больше напоминать мастер-класс от одного из лучших теннисистов мира.
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Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-5,5) за 1.92.