Гаубас — Зверев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Риме 11 мая 2025 года

Немец Александр Зверев сыграет против литовца Вилюса Гаубаса в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гаубас — Зверев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гаубас

Вилюс впервые в карьере дошел до третьего раунда на «Мастерсе».

Более того, до этой недели литовец ни разу не играл на уровне основного тура.

В Риме с учетом квалификации Гаубас провел уже четыре матча.

В отборе 20-летний теннисист выиграл у американца Элиота Спиццирри и боливийца Уго Дельена.

Но главным сюрпризом стала победа Гаубаса над канадцем Денисом Шаповаловым во втором круге — 6:3, 6:4.

В первом раунде Гаубас выиграл у боснийца Дамира Джумхура — 7:6, 2:6, 6:4.

Прогнозы на теннис

Ранее в этом сезоне Гаубас выиграл грунтовый «челленджер» в испанской Менорке и дошел до финала на турнире такого же уровня в Риме.

Зверев

Саша в стартовом матче одержал разгромную победу над аргентинцем Камило Уго Карабельи — 6:2, 6:1.

Вопреки ожиданиям, немецкий теннисист спокойно обыграл латиноамериканского грунтовика.

По всей видимости, Зверев хорошо подготовился к защите титула на римском «тысячнике».

На это также указывает статистика: Зверев выиграл восемь из девяти последних матчей.

В прошлом месяце Зверев сначала выиграл домашний «пятисотник» в Мюнхене, а потом дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет сомнений в победе Зверева. На Гаубаса можно поставить за 8.80.

Прогноз: скорее всего, Саше снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд. Для литовца этот матч будет больше напоминать мастер-класс от одного из лучших теннисистов мира.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-5,5) за 1.92.