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    Сможет ли Зверев разгромить Гаубаса?

    Гаубас — Зверев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Риме 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гаубас — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против литовца Вилюса Гаубаса в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гаубас — Зверев, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 11 Мая 2025 года

    Vilius Gaubas

  • Рим. Мужчины
    •  Vilius Gaubas 12:00 Александр Зверев

    Александр Зверев

  • Германия
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    Гаубас

    Вилюс впервые в карьере дошел до третьего раунда на «Мастерсе».

    Более того, до этой недели литовец ни разу не играл на уровне основного тура.

    В Риме с учетом квалификации Гаубас провел уже четыре матча.

    В отборе 20-летний теннисист выиграл у американца Элиота Спиццирри и боливийца Уго Дельена.

    Но главным сюрпризом стала победа Гаубаса над канадцем Денисом Шаповаловым во втором круге — 6:3, 6:4.

    В первом раунде Гаубас выиграл у боснийца Дамира Джумхура — 7:6, 2:6, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом сезоне Гаубас выиграл грунтовый «челленджер» в испанской Менорке и дошел до финала на турнире такого же уровня в Риме.

    Зверев

    Саша в стартовом матче одержал разгромную победу над аргентинцем Камило Уго Карабельи — 6:2, 6:1.

    Вопреки ожиданиям, немецкий теннисист спокойно обыграл латиноамериканского грунтовика.

    По всей видимости, Зверев хорошо подготовился к защите титула на римском «тысячнике».

    На это также указывает статистика: Зверев выиграл восемь из девяти последних матчей.

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    В прошлом месяце Зверев сначала выиграл домашний «пятисотник» в Мюнхене, а потом дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Мадриде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет сомнений в победе Зверева. На Гаубаса можно поставить за 8.80.

    Прогноз: скорее всего, Саше снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд. Для литовца этот матч будет больше напоминать мастер-класс от одного из лучших теннисистов мира.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-5,5) за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гаубас — Зверев?

    Матч Гаубас — Зверев состоится 11 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Гаубас — Зверев?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Зверева с форой по геймам (-5,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гаубас — Зверев?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Зверева с форой по геймам (-5,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гаубас — Зверев?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гаубас — Зверев?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет сомнений в победе Зверева. На Гаубаса можно поставить за 8.80.

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    Гаубас — Зверев: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 11.05.202512:00. Сможет ли Зверев разгромить Гаубаса?
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