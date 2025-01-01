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    Полина Кудерметова удивит Самсонову?

    Самсонова — Кудерметова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Брисбене 1 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Самсонова — Кудерметова
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    Людмила Самсонова
    Россиянки Людмила Самсонова и Полина Кудерметова встретятся во втором круге турнира WTA 500 в австралийском Брисбене. Матч пройдет 1 января, начало — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Самсонова — Кудерметова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Самсонова

    Людмила попала в число сеяных, благодаря чему стартует на текущем турнире сразу со второго круга.

    И это в каком-то смысле проблема, поскольку сейчас просто невозможно оценить готовность россиянки к австралийской серии.

    В прошедшем сезоне многие были уверены, что Самсонова прорвется в топ-10, но в итоге она завершила год на 27-й строчке в рейтинге WTA.

    Прогнозы на теннис

    Но чересчур драматизировать все-таки тоже не стоит. Во-первых, Самсонова завоевала титул на травяном турнире в Хертогенбосе, дошла до полуфинала в Абу-Даби и Страсбурге, а также добралась до четвертьфинала на «тысячнике» в Цинциннати и выиграла три матча на US Open.

    Кудерметова

    В отличие от своей старшей сестры Вероники, которая в очередной раз разочаровала, Полина смога пройти первый круг.

    Более того, с учетом квалификации она выиграла в Брисбене уже три матча, благодаря чему на следующей неделе может дебютировать в топ-100.

    В отборе Кудерметова выиграла у австралийки Астры Шармы и Зейнеп Сонмез из Турции.

    В основной сетке 21-летняя Кудерметова начала с победы над китаянкой Синьюй Ван — 6:1, 6:3.

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    Примечательно, что в остальных матчах Полина тоже не отдала ни в одном сете больше трех геймов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.65, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.24.

    Прогноз: в 2023-м Людмила легко переиграла Полину на траве в Хертогенбосе — 6:4, 6:1. Скорее всего, на этот раз у Самсоновой будет гораздо больше проблем в матче против младшей из сестер Кудерметовых.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

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    Самсонова — Кудерметова: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 01.01.2025. Прогнозы на теннис. Полина Кудерметова удивит Самсонову?
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