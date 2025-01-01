Самсонова
Людмила попала в число сеяных, благодаря чему стартует на текущем турнире сразу со второго круга.
И это в каком-то смысле проблема, поскольку сейчас просто невозможно оценить готовность россиянки к австралийской серии.
В прошедшем сезоне многие были уверены, что Самсонова прорвется в топ-10, но в итоге она завершила год на 27-й строчке в рейтинге WTA.
Но чересчур драматизировать все-таки тоже не стоит. Во-первых, Самсонова завоевала титул на травяном турнире в Хертогенбосе, дошла до полуфинала в Абу-Даби и Страсбурге, а также добралась до четвертьфинала на «тысячнике» в Цинциннати и выиграла три матча на US Open.
Кудерметова
В отличие от своей старшей сестры Вероники, которая в очередной раз разочаровала, Полина смога пройти первый круг.
Более того, с учетом квалификации она выиграла в Брисбене уже три матча, благодаря чему на следующей неделе может дебютировать в топ-100.
В отборе Кудерметова выиграла у австралийки Астры Шармы и Зейнеп Сонмез из Турции.
В основной сетке 21-летняя Кудерметова начала с победы над китаянкой Синьюй Ван — 6:1, 6:3.
Примечательно, что в остальных матчах Полина тоже не отдала ни в одном сете больше трех геймов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.65, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.24.
Прогноз: в 2023-м Людмила легко переиграла Полину на траве в Хертогенбосе — 6:4, 6:1. Скорее всего, на этот раз у Самсоновой будет гораздо больше проблем в матче против младшей из сестер Кудерметовых.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.