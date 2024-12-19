Француз Артур Фис сыграет против чеха Якуба Меньшика во втором туре группового этапа молодежного Итогового турнира ATP. Матч пройдет 19 декабря в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Меньшик, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фис

Вопреки ожиданиям, французский теннисист начал текущий турнир с поражения. Ну и теперь его уже никто не называет главным фаворитом.

В первом туре Фис проиграл 18-летнему Жоау Фонсеке — 4:3, 2:4, 1:4, 4:1, 1:4.

Этот матч стало еще одним напоминанием, что бразилец, скорее всего, уже в следующем сезоне закрепится в топ-100.

Для Фиса это было второе поражение от Фонсеки в 2024-м. В конце февраля он уступил южноамериканцу на турнире в Рио-де-Жанейро.

Прогнозы на теннис

Также добавим, что в 2023-м Фис выиграл все три матча на групповом этапе молодежного итогового турнира.

Меньшик

Якуб тоже разочаровал в первом туре, не сумев подтвердить статус явного фаворита.

Чешский теннисист тоже проиграл сопернику, который находится за пределами топ-100.

Меньшик потерпел поражение от Лернера Тина — 3:4, 3:4 4:2, 4:2, 3:4.

Казалось, что всё идет к тому, что 19-летний Меньшик совершит камбэк, но американец в итоге здорово провел решающий тай-брейк.

Меньшик приехал в Джидду в статусе 48-й ракетки мира. В этом году он играл, в основном, на турнирах ATP.

Формат

Матч состоит из пяти сетов, каждый и которых играется до четырех победных геймов. Тай-брейк разыгрывается в том случае, если счет в партии 3:3. Здесь нет игры «больше-меньше». Если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается. За участие в турнире игрокам не предоставляются очки в рейтинге ATP, однако турнир имеет большой призовой фонд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.61, победу Меньшика букмекеры предлагают за 2.32.

Прогноз: все-таки формат очень влияет на сценарий матчей, и больше всех страдают почему-то как раз фавориты. Но в данном случае, учитывая важность встречи (ключевая в борьбе за выход в полуфинал), рискнем предположить, что француз и чех устроят конкретные разборки.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.92.