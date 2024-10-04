Француз Артур Фис сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 10:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Карбальес-Баэна, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фис

Артур стал главным героем текущей недели — несколько дней назад он выиграл турнир в Токио.

В финале Фис одержал волевую победу над Юго Эмбером — 5:7, 7:6, 6:3.

Во втором сете Артур спас матчбол на тай-брейке при счете 5:6. Это был один из самых драматичных моментов решающего матча.

Также стоит отметить, что перед этим у 20-летнего Фиса были изнурительные встречи с Беном Шелтоном и Хольгером Руне. Только в этих двух матчах он провел в общей сложности четыре тай-брейка.

Ну и не надо забывать про победу над финалистом US Open Тейлором Фрицем на старте турнира.

Прогнозы на теннис

Есть подозрение, что уже в следующем сезоне мы можем стать свидетелями дебюта Артура в топ-10. Сейчас он занимает в рейтинге 20-е место.

Карбальес-Баэна

Роберто тем временем выиграл в первом круге у своего соотечественника Роберто Баутисты-Агута — 3:6, 6:3, 6:2.

Испанец шестой раз в сезоне прошел хотя бы раунд на харде. В этом году он выиграл на этом покрытии уже девять матчей.

Для Карбальеса-Баэны это действительно большой успех, поскольку ранее в его карьере не было ничего подобного.

В общем, этого испанского грунтовика не стоит недооценивать и на непривычных для него покрытиях.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.33, победу Карбальеса-Баэны букмекеры предлагают за 3.32.

Прогноз: скорее всего, Артур спокойно обыграет испанца, все-таки он сейчас на кураже. Но уже в следующем раунде французу придется бороться не только с соперником, но и с усталостью.

Рекомендуемая ставка: победа Фиса в двух сетах за 1.92.