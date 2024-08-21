Француз Артур Риндеркнеш сыграет против бельгийца Давида Гоффена в третьем круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 21 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Риндеркнеш — Гоффен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Риндеркнеш

На этой неделе французскому теннисисту повезло оказаться в числе сеяных и стартовать сразу со второго раунда.

В первом матче Риндеркнеш одержал уверенную победу над австралийцем Кристофером О`Коннеллом — 6:3, 6:4.

Риндеркнеш, судя по недавним турнирам, находится в лучшей форме за последние несколько лет.

В начале августаон прошел квалификацию и выиграл два матча в основной сетке «Мастерса» в Монреале.

Прогнозы на теннис

Еще одним успехом для Риндеркнеша стал выход в полуфинал июльского турнира в Атланте.

Гоффен

Давид на старте турнира одержал победу над испанцем Хауме Муньяром — 7:5, 4:6. 6:3.

В следубщем матче бывшая седьмая ракетка мира уверенно выиграл у итальянца Лучано Дардери — 6:2, 6:4.

Примечательно, что Гоффен впервые в сезоне прошел два раунда на уровне основной сетки ATP.

Также стоит отметить, что на прошлой неделе 33-летний Гоффен добрался до полуфинала на «челленджере» в Кэри. В 1/2-й он проиграл Роману Сафиуллину со счетом 6:7, 6:7.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 1.75, победу Гоффена букмекеры предлагают за 2.08.

Прогноз: весной Давид выиграл у Артура на грунте в Марракеше со счетом 6:4, 6:4. На этот раз бельгийца ждет совершенно другой по уровню напряжения матч.

Рекомендуемая ставка: победа Риндеркнеша с форой по геймам (-1,5) за 1.93.