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    Гоффен снова обыграет Риндеркнеша?

    Риндеркнеш — Гоффен. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 21 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Риндеркнеш — Гоффен
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    Давид Гоффен
    Француз Артур Риндеркнеш сыграет против бельгийца Давида Гоффена в третьем круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 21 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Риндеркнеш — Гоффен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Риндеркнеш

    На этой неделе французскому теннисисту повезло оказаться в числе сеяных и стартовать сразу со второго раунда.

    В первом матче Риндеркнеш одержал уверенную победу над австралийцем Кристофером О`Коннеллом — 6:3, 6:4.

    Риндеркнеш, судя по недавним турнирам, находится в лучшей форме за последние несколько лет.

    В начале августаон прошел квалификацию и выиграл два матча в основной сетке «Мастерса» в Монреале.

    Прогнозы на теннис

    Еще одним успехом для Риндеркнеша стал выход в полуфинал июльского турнира в Атланте.

    Гоффен

    Давид на старте турнира одержал победу над испанцем Хауме Муньяром — 7:5, 4:6. 6:3.

    В следубщем матче бывшая седьмая ракетка мира уверенно выиграл у итальянца Лучано Дардери — 6:2, 6:4.

    Примечательно, что Гоффен впервые в сезоне прошел два раунда на уровне основной сетки ATP.

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    Также стоит отметить, что на прошлой неделе 33-летний Гоффен добрался до полуфинала на «челленджере» в Кэри. В 1/2-й он проиграл Роману Сафиуллину со счетом 6:7, 6:7.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 1.75, победу Гоффена букмекеры предлагают за 2.08.

    Прогноз: весной Давид выиграл у Артура на грунте в Марракеше со счетом 6:4, 6:4. На этот раз бельгийца ждет совершенно другой по уровню напряжения матч.

    Рекомендуемая ставка: победа Риндеркнеша с форой по геймам (-1,5) за 1.93.

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    Риндеркнеш — Гоффен. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 21 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Риндеркнеш — Гоффен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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