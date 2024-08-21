Риндеркнеш
На этой неделе французскому теннисисту повезло оказаться в числе сеяных и стартовать сразу со второго раунда.
В первом матче Риндеркнеш одержал уверенную победу над австралийцем Кристофером О`Коннеллом — 6:3, 6:4.
Риндеркнеш, судя по недавним турнирам, находится в лучшей форме за последние несколько лет.
В начале августаон прошел квалификацию и выиграл два матча в основной сетке «Мастерса» в Монреале.
Еще одним успехом для Риндеркнеша стал выход в полуфинал июльского турнира в Атланте.
Гоффен
Давид на старте турнира одержал победу над испанцем Хауме Муньяром — 7:5, 4:6. 6:3.
В следубщем матче бывшая седьмая ракетка мира уверенно выиграл у итальянца Лучано Дардери — 6:2, 6:4.
Примечательно, что Гоффен впервые в сезоне прошел два раунда на уровне основной сетки ATP.
Также стоит отметить, что на прошлой неделе 33-летний Гоффен добрался до полуфинала на «челленджере» в Кэри. В 1/2-й он проиграл Роману Сафиуллину со счетом 6:7, 6:7.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 1.75, победу Гоффена букмекеры предлагают за 2.08.
Прогноз: весной Давид выиграл у Артура на грунте в Марракеше со счетом 6:4, 6:4. На этот раз бельгийца ждет совершенно другой по уровню напряжения матч.
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Рекомендуемая ставка: победа Риндеркнеша с форой по геймам (-1,5) за 1.93.