Спортсменка из Казахстана Юлия Путинцева и американка Коко Гауфф встретятся во втором круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Путинцева — Гауфф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Юлия Путинцева

Нынешний сезон Путинцевой однозначно можно занести в актив, поскольку Юлия на относительно недавнем выступлении в Лондоне выбили из турнира саму Игу Свентек.

Это не единственное достижение спортсменки из Казахстана, так как она даже брала титул на старте в Бирмингеме.

Травяной сезон получился лучше некуда, а сейчас пришло время серьезно пошуметь на синтетике.

Сил у Юлии осталось ещё много, но в первом круге в Цинциннати ей придется играть против одной из фавориток турнира Гауфф, и шансов на успех не очень много.

Коко Гауфф

Сезон для Коко Гауфф складывает примерно так, как и все прошедшие. Она играет на пределе возможностей, но побеждать ан постоянной основе ту же Свентек американка пока не готова.

Прогнозы на теннис

Плюс ко всему с Коко приключилась скандальная история на Олимпиаде в Париже, где из-за неверно трактованного очка исход матча сложился не в пользу американки.

Хочется верить, что эта эмоциональная вспышка осталась позади, поэтому курс только на новые выигрыши на родной земле.

Старт в Цинциннати против Путинцевой не самый плохой расклад, но на одной ноге такую соперницу не пройти.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Путинцевой — 3.51, победа Гауфф — 1.31.

Прогноз: Гауфф не испытает никаких проблем с проходом по дистанции дальше

Ставка: Ф2 (-5) за 2.08

Альтернативный прогноз: Коко не позволит сделать ничего своей сопернице в предстоящей игре

Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 4.25