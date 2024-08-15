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    Гауфф разгромит Путинцеву?

    Путинцева — Гауфф. Ставка (к. 2.08) и прогноз на матч в Цинциннати 15 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Путинцева — Гауфф
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    Коко Гауфф
    Спортсменка из Казахстана Юлия Путинцева и американка Коко Гауфф встретятся во втором круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Путинцева — Гауфф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Женщины 15 Августа 2024 года

    Юлия Путинцева

  • Казахстан
    •  Юлия Путинцева 18:00 Coco Gauff

    Coco Gauff

  • Цинциннати. Женщины
    •

    Юлия Путинцева

    Нынешний сезон Путинцевой однозначно можно занести в актив, поскольку Юлия на относительно недавнем выступлении в Лондоне выбили из турнира саму Игу Свентек.

    Это не единственное достижение спортсменки из Казахстана, так как она даже брала титул на старте в Бирмингеме.

    Травяной сезон получился лучше некуда, а сейчас пришло время серьезно пошуметь на синтетике.

    Сил у Юлии осталось ещё много, но в первом круге в Цинциннати ей придется играть против одной из фавориток турнира Гауфф, и шансов на успех не очень много.

    Коко Гауфф

    Сезон для Коко Гауфф складывает примерно так, как и все прошедшие. Она играет на пределе возможностей, но побеждать ан постоянной основе ту же Свентек американка пока не готова.

    Прогнозы на теннис

    Плюс ко всему с Коко приключилась скандальная история на Олимпиаде в Париже, где из-за неверно трактованного очка исход матча сложился не в пользу американки.

    Хочется верить, что эта эмоциональная вспышка осталась позади, поэтому курс только на новые выигрыши на родной земле.

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    Старт в Цинциннати против Путинцевой не самый плохой расклад, но на одной ноге такую соперницу не пройти.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Путинцевой — 3.51, победа Гауфф — 1.31.

    Прогноз: Гауфф не испытает никаких проблем с проходом по дистанции дальше

    Ставка: Ф2 (-5) за 2.08

    Альтернативный прогноз: Коко не позволит сделать ничего своей сопернице в предстоящей игре

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 4.25

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    Путинцева — Гауфф: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на теннис. Гауфф разгромит Путинцеву?
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