Юлия Путинцева
Coco Gauff
Юлия Путинцева
Нынешний сезон Путинцевой однозначно можно занести в актив, поскольку Юлия на относительно недавнем выступлении в Лондоне выбили из турнира саму Игу Свентек.
Это не единственное достижение спортсменки из Казахстана, так как она даже брала титул на старте в Бирмингеме.
Травяной сезон получился лучше некуда, а сейчас пришло время серьезно пошуметь на синтетике.
Сил у Юлии осталось ещё много, но в первом круге в Цинциннати ей придется играть против одной из фавориток турнира Гауфф, и шансов на успех не очень много.
Коко Гауфф
Сезон для Коко Гауфф складывает примерно так, как и все прошедшие. Она играет на пределе возможностей, но побеждать ан постоянной основе ту же Свентек американка пока не готова.
Плюс ко всему с Коко приключилась скандальная история на Олимпиаде в Париже, где из-за неверно трактованного очка исход матча сложился не в пользу американки.
Хочется верить, что эта эмоциональная вспышка осталась позади, поэтому курс только на новые выигрыши на родной земле.
Старт в Цинциннати против Путинцевой не самый плохой расклад, но на одной ноге такую соперницу не пройти.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Путинцевой — 3.51, победа Гауфф — 1.31.
Прогноз: Гауфф не испытает никаких проблем с проходом по дистанции дальше
- 2.01Легечка — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 03:30
- 2.07Соболенко — Кочиаретто: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.91Аванесян — Остапенко: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Ставка: Ф2 (-5) за 2.08
Альтернативный прогноз: Коко не позволит сделать ничего своей сопернице в предстоящей игре
Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 4.25