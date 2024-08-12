Американец Томми Пол сыграет против итальянца Флавио Коболли в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 12 августа, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Пол, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Коболли

Флавио по итогам недавних турниров на харде как никогда близок к дебюту в топ-30. Эту неделю он начал в статусе 31-й ракетки мира.

В начале августа итальянский теннисист дошел до финала в Вашингтоне. В решающем матче он проиграл Себастьяну Корде (6:4, 2:6, 0:6).

Зато перед этим Коболли успел остановить двух талантливых американец — Бена Шелтона и Алекса Микельсена.

На «Мастерсе» в Монреале 22-летний Коболли начал с разгромной победы над Феликсом Оже-Альяссимом. Правда, дальше было неожиданное поражение от Артура Риндеркнеша.

Прогнозы на теннис

Примечательно, что в этом году Флавио выиграл на харде 19 матчей из 28-ми.

Пол

Томми тем временем слегка разочаровал на «тысячнике» в Монреале. Вопреки ожиданиям, он прошел только один раунд.

Американец начал турнир с победы над итальянцем Лучано Дардери, после чего уступил Брэндону Накашиме (2:6, 7:6, 1:6).

Возможно, Пол не успел как следует восстановиться после непростого перелета из Европы.

В конце июля Пол принимал участие в олимпийском турнире в Париже. Томми уверенно прошел первые три раунды, а в четвертьфинале проиграл Карлосу Алькарасу (3:6, 6:7).

В прошлом году Пол выиграл два матча на «Мастерсе» в Цинциннати. Дальше его не пропустил Алькарас.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 4.65, победу Пола букмекеры предлагают за 1.19.

Прогноз: легко американцу точно не будет, но, скорее всего, в Цинциннати он уже сможет показать свой лучший теннис и обыграть не самого простого соперника. На этот раз у Томми было достаточно времени и на отдых, и на подготовку.

Рекомендуемая ставка: победа Пола + тотал геймов больше 19,5 за 2.03.