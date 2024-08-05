Американец Себастьян Корда сыграет против итальянца Флавио Коболли в финале турнире в Вашингтоне (США). Матч пройдет 5 августа, начало — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Корда — Коболли, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Корда

Себастьян второй раз в сезоне дошел до финала, благодаря чему на следующей неделе вернется в топ-20.

Текущий турнир американский теннисист начал с победы над чилийцем Кристианом Гарином (6:3, 6:2).

В следующем раунде Корда играл против австралийца Танаси Коккинакиса, который не смог завершить матч из-за травмы.

В четвертьфинале Корда красиво разобрался с еще одним представителем Австралии — Джорданом Томпсоном (6:4, 6:2).

Но еще больше удивила уверенная победа над Фрэнсисом Тиафо, который перед этим остановил Андрея Рублева.

Прогнозы на теннис

Корда обыграл Тиафо в двух сетах — 6:4, 6:4. Соперник так и не смог взять на приеме хотя бы один гейм — в этом матче Себастьян почти не ошибался на подаче.

Коболли

Флавио тем временем впервые в карьере сыграет в финале на уровне ATP.

На этой неделе итальянец окончательно подтвердил, что может играть в свой лучший теннис не только на грунте.

В полуфинале Коболли удивил Бена Шелтона — 4:6, 7:5, 6:3. Первый сет получился так себе, зато в следующих партиях у американца почти не было шансов на приеме.

В предыдущих раундах 22-летний Коболли выиграл у бельгийца Давида Гоффена, американца Алехандро Давидовича-Фокины и американца Алекса Микельсена.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 1.31, победу Коболли букмекеры предлагают за 3.46.

Прогноз: в мае Себастьян переиграл Флавио на грунте в Риме — 7:6, 4:6, 6:4. Все-таки рискнем предположить, что на харде американцу хватит двух сетов для победы над итальянцем.

Рекомендуемая ставка: победа Корды в двух сетах за 1.92.