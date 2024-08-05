Украинка Даяна Ястремская и казахстанская спортсменка Юлия Путинцева встретятся в первом круге турнира в Торонто. Матч пройдет 05 августа, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ястремская — Путинцева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Даяна Ястремская

Игру Ястремской на последних турнирах можно охарактеризовать как строго положительную, поскольку она продемонстрировала способность обыгрывать довольно серьезных соперниц.

На травяных кортах «Уимблдона» ей удалось добраться до третьего круга соревнований, где украинка напоролась на хорватку Векич.

После такого успеха были определенные надежды на скоро стартующие Олимпийские игры, но там Даяна смогла пройти только один раунд, проиграв уже во втором круге колумбийке Осорио-Серрано.

В предстоящем матче первого круга ей играть против внезапно вспомнившей как играть в агрессивный теннис Путинцевой, и шансов на проход дальше не очень много.

Юлия Путинцева

Практически подходящее к завершению лето Путинцева однозначно может занести себе в актив, поскольку на «Уимблдоне» она зачехлила саму Свентек.

Прогнозы на теннис

Кроме успешного выступления в Лондоне было ещё несколько удачных турниров, на которых спортсменка из Казахстана выглядела намного солиднее, чем в среднем по этому сезону.

В Лондоне Юлия сошла с дистанции на стадии четвертого круга, проиграв Елене Остапенко из Латвии.

В поединке против Ястремской есть неплохие шансы начать престижный турнир на харде с победы над непростой соперницей.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в казахстанскую спортсменку в этом поединке: победа Ястремской — 1.44, победа Путинцевой — 1.50.

Прогноз: Путинцева выиграет предстоящий поединок без серьезных проблем

Ставка: Ф2 (-3) за 1.79

Альтернативный прогноз: Игра получится упорной, и геймов будет много

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.43