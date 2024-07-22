Элина Аванесян
К своему 21 году Аванесян всем уже доказала свою квалификацию, и перспективы её возрастания видны невооруженным глазом.
На грунте она играет пока что лучше всего, н она прошлой неделе в Будапеште не удалось зайти далеко по дистанции.
Россиянка проиграла на стадии четвертьфинала словачке Шмидловой, хотя шансы на проход дальше были, ибо матч продлился три сета.
Хочется верить, что на турнире в Румынии у Элины будет куда больше шансов, чтобы побороться за титул.
Лейре Ромеро-Гормаз
Имя Ромеро-Гормаз не особо известно широкой теннисной публике, хотя теннисистка из Испании входит даже в список 200 лучших на данный момент времени.
В этом году у неё было несколько удачных турниров категории «фьючерс», один из которых она совсем недавно выиграла в Италии, победив в финале швейцарку Тайхманн.
Были ещё шансы победить на 100-тысячнике в Мадриде, но там в финале оказалась сильнее японка Учижима.
В стартовом поединке на румынских кортах испанке придется играть против сильной Аванесян, но хочется верить, что определённые сложности она Элине доставить сможет.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Аванесян — 1.32, победа Ромеро-Гормаз — 3.42.
Прогноз: Аванесян превосходит свою соперницу по всем параметрам
- 1.68Парризас Диас — Мартич: прогноз и ставкаСегодня в 11:00
- 1.69Карле — Паке: прогноз и ставкаСегодня в 11:00
- 1.99Фучович — Карбальес-Баэна: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф1 (-4) за 1.73
Альтернативный прогноз: Равного тенниса не получится
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.34