Россиянка Элина Аванесян и испанка Лейре Ромеро-Гормаз встретятся в первом круге турнира в Яссы. Матч пройдет 22 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аванесян — Ромеро-Гормаз, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Элина Аванесян

К своему 21 году Аванесян всем уже доказала свою квалификацию, и перспективы её возрастания видны невооруженным глазом.

На грунте она играет пока что лучше всего, н она прошлой неделе в Будапеште не удалось зайти далеко по дистанции.

Россиянка проиграла на стадии четвертьфинала словачке Шмидловой, хотя шансы на проход дальше были, ибо матч продлился три сета.

Хочется верить, что на турнире в Румынии у Элины будет куда больше шансов, чтобы побороться за титул.

Лейре Ромеро-Гормаз

Имя Ромеро-Гормаз не особо известно широкой теннисной публике, хотя теннисистка из Испании входит даже в список 200 лучших на данный момент времени.

Прогнозы на теннис

В этом году у неё было несколько удачных турниров категории «фьючерс», один из которых она совсем недавно выиграла в Италии, победив в финале швейцарку Тайхманн.

Были ещё шансы победить на 100-тысячнике в Мадриде, но там в финале оказалась сильнее японка Учижима.

В стартовом поединке на румынских кортах испанке придется играть против сильной Аванесян, но хочется верить, что определённые сложности она Элине доставить сможет.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Аванесян — 1.32, победа Ромеро-Гормаз — 3.42.

Прогноз: Аванесян превосходит свою соперницу по всем параметрам

Ставка: Ф1 (-4) за 1.73

Альтернативный прогноз: Равного тенниса не получится

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.34