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    Аванесян легко пройдет во второй круг?

    Аванесян — Ромеро-Гормаз. Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч в Яссы 22 июля 2024 года

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    Элина Аванесян
    Россиянка Элина Аванесян и испанка Лейре Ромеро-Гормаз встретятся в первом круге турнира в Яссы. Матч пройдет 22 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аванесян — Ромеро-Гормаз, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Элина Аванесян

    К своему 21 году Аванесян всем уже доказала свою квалификацию, и перспективы её возрастания видны невооруженным глазом.

    На грунте она играет пока что лучше всего, н она прошлой неделе в Будапеште не удалось зайти далеко по дистанции.

    Россиянка проиграла на стадии четвертьфинала словачке Шмидловой, хотя шансы на проход дальше были, ибо матч продлился три сета.

    Хочется верить, что на турнире в Румынии у Элины будет куда больше шансов, чтобы побороться за титул.

    Лейре Ромеро-Гормаз

    Имя Ромеро-Гормаз не особо известно широкой теннисной публике, хотя теннисистка из Испании входит даже в список 200 лучших на данный момент времени.

    Прогнозы на теннис

    В этом году у неё было несколько удачных турниров категории «фьючерс», один из которых она совсем недавно выиграла в Италии, победив в финале швейцарку Тайхманн.

    Были ещё шансы победить на 100-тысячнике в Мадриде, но там в финале оказалась сильнее японка Учижима.

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    В стартовом поединке на румынских кортах испанке придется играть против сильной Аванесян, но хочется верить, что определённые сложности она Элине доставить сможет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Аванесян — 1.32, победа Ромеро-Гормаз — 3.42.

    Прогноз: Аванесян превосходит свою соперницу по всем параметрам

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.73

    Альтернативный прогноз: Равного тенниса не получится

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.34

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    Аванесян — Ромеро-Гормаз: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 22.07.2024. Прогнозы на теннис. Аванесян легко пройдет во второй круг?
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