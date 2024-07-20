Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Маттео Берреттини в полуфинале турнира в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 20 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Берреттини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Циципас

Стефанос уверенно прошел два предыдущих раунда. На этой неделе он пока не проиграл ни одного сета.

В пятницу теннисист из Греции, как и ожидалось, спокойно переиграл 37-летнего итальянца Фабио Фоньини — 6:4, 6:3.

В первом матче Циципас одержал победу над сербом Хамадом Медьедовичем — 7:6, 6:3.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне Циципас выиграл на грунте 19 матчей из 23-х. Его главным успехом на этом покрытии в 2024-м стала победа на «Мастерсе» в Монте-Карло. Кроме того, он дошел до финала в Барселоне и до четвертьфинала на Ролан Гаррос.

Берреттини

Маттео тем временем выиграл уже три матча на текущем турнире. Во всех случаях он сделал это в рамках двух сетов.

В четвертьфинале итальянский теннисист остановил канадца Феликса Оже-Альяссима — 7:6, 7:6. Ключевым моментом стала уверенная игра Берреттини на тай-брейке и в первом сете, и во втором. При этом оба не отдали ни гейма на своей подаче.

В предыдущих раундах бывшая шестая ракетка мира выиграл у аргентинца Педро Качина и колумбийца Даниэля Галана.

В этом году Берреттини выиграл на грунте восемь из девяти матчей. В апреле он взял титул в Марракеше и не прошел первый круг в Монте-Карло.

Также стоит отметить, что Маттео третий раз играет в Гштаде: в 2018-м он стал победителем турнира, а в 2022-м дошел до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.66, победу Берреттини букмекеры предлагают за 2.23.

Прогноз: грек ранее ни разу не проигрывал итальянцу. Стефанос ведет 5-0 в личных встречах с Маттео. Но сейчас все равно нет уверенности, что Циципас снова обыграет Берреттини. Скорее всего, они проведут максимально напряженный матч, в котором, вполне вероятно, будут и тай-брейки и третий сет.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.22.