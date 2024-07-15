Итальянцы Лоренцо Сонего и Лучано Дардери встретятся в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге. Матч пройдет 15 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дардери — Сонего, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Дардери

Про Лучано пока не очень много говорят, несмотря на его внушительный прорыв в рейтинге.

Новую неделю этот итальянец начнет в статусе 35-й ракетки мира.

В контексте предстоящего матча важно отметить, что прогресс Дардери связан конкретно с его выступлениями на грунте.

В текущем сезоне 22-летний теннисист провел на этом покрытии уже 43 матча, в которых одержал 31 победу.

Прогнозы на теннис

Главным успехом Дардери пока что остается сенсационная победа на турнире в аргентинской Кордове.

Сонего

У Лоренцо тем временем и близко нет таких результатов на грунте в этом году.

На уровне ATP Сонего пока ни разу не выигрывал больше одного матча. Правда, на «Мастерсе» в Монте-Карло (попал в основную сетку как лаки-лузер) он начал с победы над Феликсом Оже-Альяссимом, после чего уступил Юго Эмберу.

На остальных покрытиях Сонего тоже нечем похвастаться. В лучшем случае он проходил первый раунд.

Правда, также стоит отметить, что Сонего ни разу не проигрывал в первом круге на четырех предыдущих турнирах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 1.56, победу Сонего букмекеры предлагают 2.43.

Прогноз: несмотря на то, что Сонего действительно невыразительно проводит сезон, в противостоянии двух итальянцев может произойти все что угодно. Пожалуй, здесь лучше обойтись без ставок на исход.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.88.