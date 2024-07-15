Дардери
Про Лучано пока не очень много говорят, несмотря на его внушительный прорыв в рейтинге.
Новую неделю этот итальянец начнет в статусе 35-й ракетки мира.
В контексте предстоящего матча важно отметить, что прогресс Дардери связан конкретно с его выступлениями на грунте.
В текущем сезоне 22-летний теннисист провел на этом покрытии уже 43 матча, в которых одержал 31 победу.
Главным успехом Дардери пока что остается сенсационная победа на турнире в аргентинской Кордове.
Сонего
У Лоренцо тем временем и близко нет таких результатов на грунте в этом году.
На уровне ATP Сонего пока ни разу не выигрывал больше одного матча. Правда, на «Мастерсе» в Монте-Карло (попал в основную сетку как лаки-лузер) он начал с победы над Феликсом Оже-Альяссимом, после чего уступил Юго Эмберу.
На остальных покрытиях Сонего тоже нечем похвастаться. В лучшем случае он проходил первый раунд.
Правда, также стоит отметить, что Сонего ни разу не проигрывал в первом круге на четырех предыдущих турнирах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 1.56, победу Сонего букмекеры предлагают 2.43.
Прогноз: несмотря на то, что Сонего действительно невыразительно проводит сезон, в противостоянии двух итальянцев может произойти все что угодно. Пожалуй, здесь лучше обойтись без ставок на исход.
- 2.31Алькарас — Джокович: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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- 2.06Карбальес- Баэна — Сафиуллин: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.88.