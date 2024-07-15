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    Дардери и Сонего устроят серьезные разборки?

    Дардери — Сонего. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Гамбурге 15 июля 2024 года

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    Лучано Дардери
    Итальянцы Лоренцо Сонего и Лучано Дардери встретятся в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге. Матч пройдет 15 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дардери — Сонего, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Дардери

    Про Лучано пока не очень много говорят, несмотря на его внушительный прорыв в рейтинге.

    Новую неделю этот итальянец начнет в статусе 35-й ракетки мира.

    В контексте предстоящего матча важно отметить, что прогресс Дардери связан конкретно с его выступлениями на грунте.

    В текущем сезоне 22-летний теннисист провел на этом покрытии уже 43 матча, в которых одержал 31 победу.

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    Главным успехом Дардери пока что остается сенсационная победа на турнире в аргентинской Кордове.

    Сонего

    У Лоренцо тем временем и близко нет таких результатов на грунте в этом году.

    На уровне ATP Сонего пока ни разу не выигрывал больше одного матча. Правда, на «Мастерсе» в Монте-Карло (попал в основную сетку как лаки-лузер) он начал с победы над Феликсом Оже-Альяссимом, после чего уступил Юго Эмберу.

    На остальных покрытиях Сонего тоже нечем похвастаться. В лучшем случае он проходил первый раунд.

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    Правда, также стоит отметить, что Сонего ни разу не проигрывал в первом круге на четырех предыдущих турнирах.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 1.56, победу Сонего букмекеры предлагают 2.43.

    Прогноз: несмотря на то, что Сонего действительно невыразительно проводит сезон, в противостоянии двух итальянцев может произойти все что угодно. Пожалуй, здесь лучше обойтись без ставок на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.88.

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    Дардери — Сонего: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 15.07.2024. Прогнозы на теннис. Дардери и Сонего устроят серьезные разборки?
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