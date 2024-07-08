Джокович дожмет Руне только в пятом сете?

Серб Новак Джокович сыграет против датчанина Хольгера Руне в 1/8 финала Уимблдона. Матч пройдет 8 июля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Джокович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Руне

Хольгер находится в шаге от повторения своего лучшего результата на британском мэйжжоре. В прошлом году он дошел здесь до полуфинала.

В третьем круге датчанин одержал победу над Кентентом Алисом, который перед этим остановил Карена Хачанова.

Руне ушел с 0-2 по сетам — 1:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:1. Одним из ключевых моментов стал тай-брейк четвертого сета, после которого француз почти без борьбы отдал решающую партию.

В остальных матчах на первой неделе Руне выиграл у южнокорейца Квон Сун Ву и бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В этом году Хольгер выиграл больше трех матчей пока только на одном турнире — в январе в австралийском Брисбене.

Джокович

С учетом всех обстоятельств можно сказать, что Новак уверенно дошел до четвертого круга.

Впервые за долгое время серб проиграл в первых трех раундах Уимблдона больше одного сета, но надо не забывать, что прошел всего лишь месяц с тех пор, как он перенес операцию на мениске.

Джокович все-таки уникальный спортсмен, любой другой в такой ситуации просто не стал бы участвовать в турнире, а он приехал и всем видом показывает, что готов бороться за титул.

В третьем круге семикратный чемпион Уимблдона одержал волевую победу над Алексеем Попыриным — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.

Как и на Australian Open в начале года, встреча с представителем Зеленого континента получилась напряженной. Но также стоит отметить, что после первой партии Ноле показал почти идеальный теннис.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 3.40, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.32.

Прогноз: не секрет, что Хольгер — один из самых неудобных соперников для Новака. Серб выиграл только три и пяти матчей против датчанина.

А всё потому, что у Джоковича и Руне очень похожий теннис. Скорее всего, фаворита ждет первая серьезная проверка на прочность на этом турнире. Не факт, что Новак выиграет, будет очень сложно.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.