Джокович дожмет Руне только в пятом сете?

Holger Rune
Новак Джокович
Руне
Хольгер находится в шаге от повторения своего лучшего результата на британском мэйжжоре. В прошлом году он дошел здесь до полуфинала.
В третьем круге датчанин одержал победу над Кентентом Алисом, который перед этим остановил Карена Хачанова.
Руне ушел с 0-2 по сетам — 1:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:1. Одним из ключевых моментов стал тай-брейк четвертого сета, после которого француз почти без борьбы отдал решающую партию.
В остальных матчах на первой неделе Руне выиграл у южнокорейца Квон Сун Ву и бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда.
В этом году Хольгер выиграл больше трех матчей пока только на одном турнире — в январе в австралийском Брисбене.
Джокович
С учетом всех обстоятельств можно сказать, что Новак уверенно дошел до четвертого круга.
Впервые за долгое время серб проиграл в первых трех раундах Уимблдона больше одного сета, но надо не забывать, что прошел всего лишь месяц с тех пор, как он перенес операцию на мениске.
Джокович все-таки уникальный спортсмен, любой другой в такой ситуации просто не стал бы участвовать в турнире, а он приехал и всем видом показывает, что готов бороться за титул.
В третьем круге семикратный чемпион Уимблдона одержал волевую победу над Алексеем Попыриным — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.
Как и на Australian Open в начале года, встреча с представителем Зеленого континента получилась напряженной. Но также стоит отметить, что после первой партии Ноле показал почти идеальный теннис.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 3.40, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.32.
Прогноз: не секрет, что Хольгер — один из самых неудобных соперников для Новака. Серб выиграл только три и пяти матчей против датчанина.
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А всё потому, что у Джоковича и Руне очень похожий теннис. Скорее всего, фаворита ждет первая серьезная проверка на прочность на этом турнире. Не факт, что Новак выиграет, будет очень сложно.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.