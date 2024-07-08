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    Джокович дожмет Руне только в пятом сете?

    Руне — Джокович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 8 июля 2024 года

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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против датчанина Хольгера Руне в 1/8 финала Уимблдона. Матч пройдет 8 июля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Джокович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 08 Июля 2024 года

    Holger Rune

  • Уимблдон. Мужчины
    •  Holger Rune 19:00 Новак Джокович

    Новак Джокович

  • Сербия
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    Руне

    Хольгер находится в шаге от повторения своего лучшего результата на британском мэйжжоре. В прошлом году он дошел здесь до полуфинала.

    В третьем круге датчанин одержал победу над Кентентом Алисом, который перед этим остановил Карена Хачанова.

    Руне ушел с 0-2 по сетам — 1:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:1. Одним из ключевых моментов стал тай-брейк четвертого сета, после которого француз почти без борьбы отдал решающую партию.

    В остальных матчах на первой неделе Руне выиграл у южнокорейца Квон Сун Ву и бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В этом году Хольгер выиграл больше трех матчей пока только на одном турнире — в январе в австралийском Брисбене.

    Джокович

    С учетом всех обстоятельств можно сказать, что Новак уверенно дошел до четвертого круга.

    Впервые за долгое время серб проиграл в первых трех раундах Уимблдона больше одного сета, но надо не забывать, что прошел всего лишь месяц с тех пор, как он перенес операцию на мениске.

    Джокович все-таки уникальный спортсмен, любой другой в такой ситуации просто не стал бы участвовать в турнире, а он приехал и всем видом показывает, что готов бороться за титул.

    В третьем круге семикратный чемпион Уимблдона одержал волевую победу над Алексеем Попыриным — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.

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    Как и на Australian Open в начале года, встреча с представителем Зеленого континента получилась напряженной. Но также стоит отметить, что после первой партии Ноле показал почти идеальный теннис.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 3.40, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.32.

    Прогноз: не секрет, что Хольгер — один из самых неудобных соперников для Новака. Серб выиграл только три и пяти матчей против датчанина.

    А всё потому, что у Джоковича и Руне очень похожий теннис. Скорее всего, фаворита ждет первая серьезная проверка на прочность на этом турнире. Не факт, что Новак выиграет, будет очень сложно.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.

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    Руне — Джокович: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 08.07.2024. Прогнозы на теннис. Джокович дожмет Руне только в пятом сете?
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