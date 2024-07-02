Британец Джек Дрейпер сыграет против шведа Элиаса Имера в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Имер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Дрейпер

Джек по итогам недавних турниров стал первой ракеткой Великобритании. На этой неделе он занимает в рейтинге 28-е место.

Более того, многие называют Дрейпера скрытым фаворитом домашнего мэйджора.

В середине июня британец стал победителем турнира в немецком Штутгарте. В решающем матче 22-летний Дрейпер выиграл у финалиста Уимблдона-2021 итальянца Маттео Берреттини.

На турнире в Лондоне Джек проиграл в четвертьфинале американцу Томми Полу (3:6, 7:5, 4:6). Но перед этим он одержал эффектную победу над Карлосом Алькарасом (7:6, 6:3).

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Кажется, действующий чемпион Уимблдона был буквально шокирован уровне игры соперника.

Имер

Элиас тем временем пробился в основную сетку через сложнейшую квалификацию.

Шведский теннисист выиграл у австрийца Лукаса Ноймайера, аргентинца Трунджеллити и японца Се Симабукуро.

Примечательно, что для Имера это были первые матчи на траве в текущем сезоне. В середине июня он даже успел сыграть на грунтовом «челленджере» в итальянском Сассуоло (уступил в первом круге немцу Даниэлю Альтмайеру со счетом 1:6, 0:6).

Элиас третий раз в карьере сыграет в основе Уимблдона. В двух предыдущих случаях он не смог пройти первый круг.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: здесь у букмекеров нет ни малейших сомнений в исходе — Дрейпер спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Имера предлагают поставить за 12.75.

Прогноз: скорее всего, британец начнет домашний «Шлем» с уверенной победы. Швед заставит Джека нервничать максимум в одном сете.

Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера + тотал геймов меньше 31,5 за 1.88.