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    Оже-Альяссим снова проиграет в первом круге «Ролан Гаррос»?

    Нисиока — Оже-Альяссим. Ставка (к. 1.82) и прогноз на «Ролан Гаррос» 27 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Нисиока — Оже-Альяссим
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против японца Есихито Нисиоки в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Нисиока — Оже-Альяссим: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 27 Мая 2024 года

    Йосихито Нисиока

  • Япония
    •  Йосихито Нисиока 12:00 Феликс Оже-Альяссим

    Феликс Оже-Альяссим

  • Канада
    •

    Нисиока

    Есихито в прошлом году добрался на французском мэйджоре до четвертого круга, поэтому на текущем турнире ему предстоит защищать 200 очков.

    Судя по недавним результатам, японский теннисист не готов к этому.

    В этом сезоне Нисиока до сих пор выиграл лишь пять матчей на уровне основной сетки ATP. При этом он еще ни разу не выигрывал два матча подряд.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    На неделе перед «Ролан Гаррос» Нисиока разгромил немца Себастьяна Фанзелова на старте турнира в Лионе. Но сразу после этого представитель Страны восходящего солнца снялся из-за повреждения.

    Оже-Альяссим

    Феликс в начале мая добрался до финала на «Мастерсе» в Мадриде, благодаря чему снова находится рядом с топ-20.

    В решающем матче канадский теннисист проиграл Андрею Рублеву — 6:4, 5:7, 5:7. Пожалуй, здесь уместно добавить, что россиянину в той игре очень сильно повезло.

    Но также стоит напомнить, что на «тысячнике» в столице Испании Оже-Альяссим провел лишь четыре полных матча. В остальных трех случаях его соперники снялись либо по ходу, либо до игры.

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    Еще два матча бывшая шестая ракетка мира выиграл на турнире в Мюнхене. В Риме Феликс проиграл в третьем круге Алексу Де Минору.

    В предыдущих сезонах Оже-Альяссим только в одном случае смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Нисиоку в этом матче можно поставить за 5.25, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.16.

    Прогноз: несмотря на результат в Мадриде, в целом Феликс не очень убедительно проводит сезон, неприятных матчей было действительно немало.

    Однако в данном случае его соперник, похоже, не готов к пятисетовому формату. Нисиоку в последнее время часто преследуют травмы.

    Рекомендуемая ставка: победа Оже-Альяссима + тотал геймов меньше 36,5 за 1.82.

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    Нисиока — Оже-Альяссим. Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против японца Есихито Нисиоки в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Нисиока — Оже-Альяссим с коэффициентом 1.82.
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