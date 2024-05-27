Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против японца Есихито Нисиоки в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Нисиока — Оже-Альяссим: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Нисиока

Есихито в прошлом году добрался на французском мэйджоре до четвертого круга, поэтому на текущем турнире ему предстоит защищать 200 очков.

Судя по недавним результатам, японский теннисист не готов к этому.

В этом сезоне Нисиока до сих пор выиграл лишь пять матчей на уровне основной сетки ATP. При этом он еще ни разу не выигрывал два матча подряд.

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На неделе перед «Ролан Гаррос» Нисиока разгромил немца Себастьяна Фанзелова на старте турнира в Лионе. Но сразу после этого представитель Страны восходящего солнца снялся из-за повреждения.

Оже-Альяссим

Феликс в начале мая добрался до финала на «Мастерсе» в Мадриде, благодаря чему снова находится рядом с топ-20.

В решающем матче канадский теннисист проиграл Андрею Рублеву — 6:4, 5:7, 5:7. Пожалуй, здесь уместно добавить, что россиянину в той игре очень сильно повезло.

Но также стоит напомнить, что на «тысячнике» в столице Испании Оже-Альяссим провел лишь четыре полных матча. В остальных трех случаях его соперники снялись либо по ходу, либо до игры.

Еще два матча бывшая шестая ракетка мира выиграл на турнире в Мюнхене. В Риме Феликс проиграл в третьем круге Алексу Де Минору.

В предыдущих сезонах Оже-Альяссим только в одном случае смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Нисиоку в этом матче можно поставить за 5.25, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.16.

Прогноз: несмотря на результат в Мадриде, в целом Феликс не очень убедительно проводит сезон, неприятных матчей было действительно немало.

Однако в данном случае его соперник, похоже, не готов к пятисетовому формату. Нисиоку в последнее время часто преследуют травмы.

Рекомендуемая ставка: победа Оже-Альяссима + тотал геймов меньше 36,5 за 1.82.