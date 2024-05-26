Россиянин Павел Котов сыграет против британца Кэмерона Норри в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Норри — Котов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Норри

У Кэмерона в этом году был ряд неплохих матчей, но, кажется, он уже не так опасен, как пару лет назад.

Главным успехом британца в 2024-м пока остается выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

Еще можно вспомнить полуфинал в Рио-де-Жанейро. В шаге от решающего матча Норри уступил аргентинцу Мариано Навоне.

Весной бывшая восьмая ракетка мира дошел до четвертьфинала в Брселоне, а на остальных грунтовых турнирах выступил, мягко говоря, так себе.

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В Монте-Карло Кэмерон проиграл Карену Хачанову, в Мадриде — Касперу Рууду, а в Риме — Стефаносу Циципасу.

Котов

Павел на неделе перед французским мэйджором успел сыграть в Лионе.

Россиянин дошел до четвертьфинала, где проиграл Александру Бублику — 7:6, 6:7, 3:6. Матч продолжался больше трех часов.

Перед этим Котов выиграл у аргентинца Педро Качина и француза Александра Мюллера.

В целом эта весна получилась для него успешной. В апреле Котов добрался до полуфинала в Марракеше и до третьего круга на «Мастерсе» в Мадриде, благодаря чему приблизился к топ-50.

В прошлом году Котов не прошел квалификацию на «Ролан Гаррос», а в 2022-м уступил в первом раунде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.46, победу Котова букмекеры предлагают за 2.72.

Прогноз: весной 2023-го Павел проиграл британцу в Барселоне со счетом 1:6, 2:6. Не самый приятный опыт, но он точно поможет россиянину в предстоящем матче.

Считаем, что прогресс Котова может стать сюрпризом для Норри.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,0 за 1.92.