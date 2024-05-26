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    Рублев устроит драму на «Ролан Гаррос»?

    Рублев — Даниэль. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Ролан Гаррос» 26 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Даниэль
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против японца Таро Даниэля в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Рублев — Даниэль: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 26 Мая 2024 года

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •  Андрей Рублёв 12:00 Таро Дэниэл

    Таро Дэниэл

  • Япония
    •

    Рублев

    У Андрея в этом сезоне были и взлеты, и падения, но самое главное, что сейчас, кажется, все в порядке.

    В начале весны россиянин выдал серию из четырех поражений, из-за чего рисковал выпасть из топ-10.

    Когда казалось, что всё плохо и надо готовиться к затяжной черной полосе, Рублев сенсационно выиграл «Мастерс» в Мадриде.

    Главным сюрпризом стала его эпичная победа над Карлосом Алькарасом (4:6, 6:3, 6:2).

    После этого Рублев красиво остановил Тейлора Фрица, а в финале обыграл Феликса Оже-Альяссима — это был очень нервный камбэк.

    В Мадриде Рублев подхватил вирус, из-за чего организм подвергся двойной нагрузке, но вместо того, чтобы уделить какое-то время восстановлению, он, конечно же, поехал в Рим, где уже во втором матче проиграл Александру Мюллеру. Француз на тот момнет был за пределами топ-100.

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    По словам Рублева, сейчас он уже нормально себя чувствует: «Я полностью здоров, а тогда болезнь в каком-то смысле мне даже помогла. У меня не было сил ни на что, кроме как фокусироваться на игре. Был настолько вымотан, что просто не мог ни на что отвлекаться. Мне в какой-то степени повезло. В том числе с тем, какие прекрасные были на турнире доктора, спасибо им за те инъекции обезболивающих».

    Даниэль

    Таро на неделе перед «Ролан Гаррос» успел сыграть в Лионе. Японец спокойно прошел квалификацию, но сразу после этого проиграл итальянцу Лучано Дардери (5:7, 6:7).

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    • Весной Даниэль выиграл лишь два матча на грунте на уровне основной сетки ATP.

    Представитель Страны восходящего солнца прошел первый раунд в Мюнхене и Мадриде, обыграв австралийцев Кристофера О`Коннелла и Александра Вукича соответственно.

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    Лучшим результатом Даниэля в текущем сезоне пока остается выход в финал турнира в новозеландском Окленде.

    В прошлом году Таро вышел во второй круг мэйджора в Париже, где проиграл Карлосу Алькарасу. Правда, ему удалось взять сет в матче с испанцем.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в этом матче у букмекеров нет сомнений в победе Рублева. На Даниэля можно поставить за 11.50.

    Прогноз: несмотря на то, что это очень сложно даже на старте таких крупных турниров, мы считаем, что Андрею хватит трех сетов для победы над японским теннисистом.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-9,0) за 1.93.

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    Рублев — Даниэль. Россиянин Андрей Рублев сыграет против японца Таро Даниэля в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Рублев — Даниэль с коэффициентом 1.93.
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