Россиянин Андрей Рублев сыграет против японца Таро Даниэля в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Рублев — Даниэль: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Рублев

У Андрея в этом сезоне были и взлеты, и падения, но самое главное, что сейчас, кажется, все в порядке.

В начале весны россиянин выдал серию из четырех поражений, из-за чего рисковал выпасть из топ-10.

Когда казалось, что всё плохо и надо готовиться к затяжной черной полосе, Рублев сенсационно выиграл «Мастерс» в Мадриде.

Главным сюрпризом стала его эпичная победа над Карлосом Алькарасом (4:6, 6:3, 6:2).

После этого Рублев красиво остановил Тейлора Фрица, а в финале обыграл Феликса Оже-Альяссима — это был очень нервный камбэк.

В Мадриде Рублев подхватил вирус, из-за чего организм подвергся двойной нагрузке, но вместо того, чтобы уделить какое-то время восстановлению, он, конечно же, поехал в Рим, где уже во втором матче проиграл Александру Мюллеру. Француз на тот момнет был за пределами топ-100.

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По словам Рублева, сейчас он уже нормально себя чувствует: «Я полностью здоров, а тогда болезнь в каком-то смысле мне даже помогла. У меня не было сил ни на что, кроме как фокусироваться на игре. Был настолько вымотан, что просто не мог ни на что отвлекаться. Мне в какой-то степени повезло. В том числе с тем, какие прекрасные были на турнире доктора, спасибо им за те инъекции обезболивающих».

Даниэль

Таро на неделе перед «Ролан Гаррос» успел сыграть в Лионе. Японец спокойно прошел квалификацию, но сразу после этого проиграл итальянцу Лучано Дардери (5:7, 6:7).

Весной Даниэль выиграл лишь два матча на грунте на уровне основной сетки ATP.

Представитель Страны восходящего солнца прошел первый раунд в Мюнхене и Мадриде, обыграв австралийцев Кристофера О`Коннелла и Александра Вукича соответственно.

Лучшим результатом Даниэля в текущем сезоне пока остается выход в финал турнира в новозеландском Окленде.

В прошлом году Таро вышел во второй круг мэйджора в Париже, где проиграл Карлосу Алькарасу. Правда, ему удалось взять сет в матче с испанцем.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в этом матче у букмекеров нет сомнений в победе Рублева. На Даниэля можно поставить за 11.50.

Прогноз: несмотря на то, что это очень сложно даже на старте таких крупных турниров, мы считаем, что Андрею хватит трех сетов для победы над японским теннисистом.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-9,0) за 1.93.