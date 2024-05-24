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    Рахимова окажет достойное сопротивление Шериф?

    Рахимова — Шериф. Ставка (к. 1.67) и прогноз на матч в Рабате 24 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рахимова — Шериф
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    Камилла Рахимова
    Россиянка Камилла Рахимова и египтянка Майар Шериф встретятся в полуфинале турнира в Рабате. Матч пройдет 24 мая, начало — в 15:30 мск. Рахимова — Шериф: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Морокко. Женщины 24 Мая 2024 года

    Камилла Рахимова

  • Россия
    •  Камилла Рахимова 15:30 Майар Шериф

    Майар Шериф

  • Египет
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    Камилла Рахимова

    Несмотря на то, что Рахимова на постоянной основе проходит первые раунды тех турниров, в которых она принимает участие, но все равно уровень демонстрируемого ею тенниса весьма ограничен.

    Нечасто такое случается, что оказываешься в четвертьфинале достаточно солидного турнира, не выиграв ни одного сета. Именно так получилось у россиянки, поскольку сначала Таунсенд проиграла два гейма, а затем Розателло не смогла победить в четырех геймах подряд.

    В четвертьфинальном поединке уже пришлось играть полноценный матч против итальянки Кочиаретто, однако она чувствовала себя явно не в своей тарелке.

    Игра за выход в финал будет против сильной египтянки Шериф, и шансы на выход в решающую игру турнира у россиянки ничтожные.

    Майар Шериф

    В прошлом оду Шериф выдала одну из самых запоминающихся серий без проигрышей на грунте (16 игр).

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    По нынешнему году на глине у египтянки получается играть ничуть не хуже, и к предстоящему «Ролан Гаррос» она подходит в хорошей форме.

    На почти домашнем турнире в рабате она довольно легко дошла до полуфинала, не проиграв при этом ни одного сета.

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    В поединке против Рахимовой именно Шериф видится однозначной фавориткой встречи. Тем более единственный матч между этими соперницами чуть больше недели назад завершился в пользу Майар.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в египтянку в этом поединке: победа Рахимовой — 3.59, победа Шериф — 1.30.

    Прогноз: Шериф не испытает ложностей в этом поединке

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.67.

    Альтернативный прогноз: Игра не получится продолжительной

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.92.

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    Рахимова — Шериф. Россиянка Камилла Рахимова и египтянка Майар Шериф встретятся в полуфинале турнира в Рабате. Матч пройдет 24 мая, начало — в 15:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Рахимова — Шериф с коэффициентом 1.67.
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