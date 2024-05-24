Камилла Рахимова
Майар Шериф
Камилла Рахимова
Несмотря на то, что Рахимова на постоянной основе проходит первые раунды тех турниров, в которых она принимает участие, но все равно уровень демонстрируемого ею тенниса весьма ограничен.
Нечасто такое случается, что оказываешься в четвертьфинале достаточно солидного турнира, не выиграв ни одного сета. Именно так получилось у россиянки, поскольку сначала Таунсенд проиграла два гейма, а затем Розателло не смогла победить в четырех геймах подряд.
В четвертьфинальном поединке уже пришлось играть полноценный матч против итальянки Кочиаретто, однако она чувствовала себя явно не в своей тарелке.
Игра за выход в финал будет против сильной египтянки Шериф, и шансы на выход в решающую игру турнира у россиянки ничтожные.
Майар Шериф
В прошлом оду Шериф выдала одну из самых запоминающихся серий без проигрышей на грунте (16 игр).
По нынешнему году на глине у египтянки получается играть ничуть не хуже, и к предстоящему «Ролан Гаррос» она подходит в хорошей форме.
На почти домашнем турнире в рабате она довольно легко дошла до полуфинала, не проиграв при этом ни одного сета.
В поединке против Рахимовой именно Шериф видится однозначной фавориткой встречи. Тем более единственный матч между этими соперницами чуть больше недели назад завершился в пользу Майар.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в египтянку в этом поединке: победа Рахимовой — 3.59, победа Шериф — 1.30.
Прогноз: Шериф не испытает ложностей в этом поединке
- 2.19Стирнс — Томова: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.01Этчеверри — Дардери: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-4) за 1.67.
Альтернативный прогноз: Игра не получится продолжительной
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.92.