Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Эшлин Крюгер во втором круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 19:30 мск. Касаткина — Крюгер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Касаткина

Дарья благодаря двум финалам в этом году по-прежнему находится рядом с топ-10 — сейчас она занимает в рейтинге 11-е место.

В январе россиянка остановилась в шаге от финала в Аделаиде и Абу-Даби, проиграв в решающем матче Алене Остапенко и Елене Рыбакиной соответственно.

В прошлом месяце лучшим результатом Касаткиной стал выход в четвертый раунд «тысячника» в Индиан-Уэллс.

В Майами Касаткина проиграла в третьем круге румынке Соране Кырсте (5:7, 2:6), которую в начале февраля разгромила в Дубае со счетом 6:2, 6:0.

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Дарья в предыдущих сезонах успешно выступала в Чарльстоне. Более того, в 2017-м она выиграла титул на этом турнире, а в прошлом году — дошла до полуфинала.

Крюгер

Эшлин в первом раунде одержала победу над 312-й ракеткой мира румынкой Габриэлой Ли — 7:6, 6:3.

Американка прервала серию из трех поражений, которая началась на турнире в Дубае, где она проиграла Каролине Плишковой.

В Индиан-Уэллс и Майами Крюгер не смогла пройти первый круг, уступив в обоих случаях аргентинке Наде Подороске.

Вопреки ожиданиям на фоне удачных результатов в прошлом сезоне, Крюгер не лучшим образом провела три предыдущих месяца. В 2024-м она до сих пор выиграла лишь два матча на уровне основной сетки.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Касаткину в этом матче можно поставить за 1.37, победу Крюгер букмекеры предлагают за 3.10.

Прогноз: ранее в этом сезоне Дарье хватило двух сетов для победы над Эшлин в Абу-Даби — 6:3, 7:5. Скорее всего, по такому же сценарию пройдет и предстоящий матч. Россиянка в последнее время очень хорошо играет на грунте. В двух предыдущих сезонах она выиграла 24 из 35 матчей на этом покрытии.

Рекомендуемая ставка: победа Касаткиной в двух сетах за 1.94.