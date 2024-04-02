Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против испанца Альберта Рамоса в первом круге турнира в Марракеше (Марокко). Матч пройдет 2 апреля, начало — в 14:00 мск. Рамос — Вавринка: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Рамос

Альберт в этом году уже успел сыграть на шести грунтовых турнирах, по итогам которых выпал из первой сотни рейтинга.

Опытнейший испанец слабо выступил в Кордове, Рио-де-Жанейро и Сантьяго, пройдя во всех случаях лишь один раунд.

В Буэнос-Айресе 36-летний Рамос не попал в основную сетку, проиграв на старте квалификации бразильцу Фелипе Мелигени Родригесу.

На прошлой неделе бывшая 17-я ракетка мира проиграл Алехандро Моро-Каньясу на старте «челленджера» в Жироне.

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В текущем сезоне Рамос выиграл больше одного матча только на «челленджере» в Мурсии, на котором ему удалось дойти до полуфинала.

Вавринка

Для Стэна предыдущие несколько месяцев тоже получились непростыми. В этом сезоне он провел пока лишь пять матчей.

Свою единственную победу в 2024-м швейцарец одержал на февральском турнире в Буэнос-Айресе. В первом круге бывшая третья ракетка мира выиграл у Педро Качина, после чего уступил на решающем тай-брейке Николасу Харри.

В Рио-де-Жанейро Вавринка уступил в первом раунде аргентинцу Факундо Диасу Акосте, который перед этим взял титул в Буэнос-Айресе.

В начале марта Стэн проиграл чеху Томашу Махачу (6:7, 6:4, 2:6) на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. На «тысячник» в Майами победитель трех турниров «Большого шема» не поехал.

Похоже, в этом сезоне от Вавринки, которому недавно исполнилось 39 лет, не стоит ждать серьезных результатов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рамоса в этом матче можно поставить за 2.84, победу Вавринки букмекеры предлагают за 1.43.

Прогноз: это будет уже девятый матч между Стэном и Альбертом. Восемь предыдущих завершились победами швейцарского теннисиста. В прошлом году Вавринка обыграл испанца на Ролан Гаррос, но в этом матче он дожал Рамоса только в пятом сете. Сложно сказать, сможет ли Стэн продлить серию побед, но побегать ему точно придется.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.