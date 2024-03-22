Шаповалов
Денис все-таки прорвался во второй раунд, но это был не самый простой путь.
В стартовом матче бывшая десятая ракетка мира с трудом выиграл у Лучиано Дардери — 6:3, 6:7, 6:4.
Итальянец за последний год добился невероятного прогресса, не так давно взял титул в Кордове, но дело в том, что он почти не играет на харде. Поэтому мучения Шаповалова снова расстроили.
На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Шаповалов начал с классной победы над Ботиком ван де Зандшульпом, после чего уступил Лоренцо Музетти.
В этом году Денис пока ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP. В текущем рейтинге он занимает всего лишь 126-е место.
Циципас
Стефанос в первой половине месяца дошел до четвертого круга в Индиан-Уэллс.
Грек уверенно выиграл у Люки Пуя и Фрэнсиса Тиафо, но после этого провел слабый матч против Иржи Легечки (2:6, 4:6).
В Акапулько Циципас тоже выиграл два матча. В четвертьфинале его остановил австралиец Алекс Де Минор, у которого он перед этим выиграл в десяти матчах подряд.
Такая же ситуация была и в Лос-Кабосе. Циципас уступил в третьем матче Касперу Рууду.
Но при этом есть ощущение, что ему все-таки удалось набрать оптимальную форму. На предстоящих грунтовых турнирах Стефанос, скорее всего, снова будет одним из лучших.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 2.92, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.41.
Прогноз: в прошлом году Стефанос выиграл у Дениса на грунте в Барселоне — 6:3, 6:2. Возможно, на этот раз канадец возьмет больше пяти геймов, но при этом почти нет сомнений, что он не сможет остановить грека.
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Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 20,5 за 2.01.