Грек Стефанос Циципас сыграет против канадца Дениса Шаповалова во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 22 марта, начало — в 19:30 мск. Шаповалов — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шаповалов

Денис все-таки прорвался во второй раунд, но это был не самый простой путь.

В стартовом матче бывшая десятая ракетка мира с трудом выиграл у Лучиано Дардери — 6:3, 6:7, 6:4.

Итальянец за последний год добился невероятного прогресса, не так давно взял титул в Кордове, но дело в том, что он почти не играет на харде. Поэтому мучения Шаповалова снова расстроили.

На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Шаповалов начал с классной победы над Ботиком ван де Зандшульпом, после чего уступил Лоренцо Музетти.

В этом году Денис пока ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP. В текущем рейтинге он занимает всего лишь 126-е место.

Циципас

Стефанос в первой половине месяца дошел до четвертого круга в Индиан-Уэллс.

Грек уверенно выиграл у Люки Пуя и Фрэнсиса Тиафо, но после этого провел слабый матч против Иржи Легечки (2:6, 4:6).

В Акапулько Циципас тоже выиграл два матча. В четвертьфинале его остановил австралиец Алекс Де Минор, у которого он перед этим выиграл в десяти матчах подряд.

Такая же ситуация была и в Лос-Кабосе. Циципас уступил в третьем матче Касперу Рууду.

Но при этом есть ощущение, что ему все-таки удалось набрать оптимальную форму. На предстоящих грунтовых турнирах Стефанос, скорее всего, снова будет одним из лучших.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 2.92, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.41.

Прогноз: в прошлом году Стефанос выиграл у Дениса на грунте в Барселоне — 6:3, 6:2. Возможно, на этот раз канадец возьмет больше пяти геймов, но при этом почти нет сомнений, что он не сможет остановить грека.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 20,5 за 2.01.