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    Циципасу хватит двух сетов для победы над Шаповаловым?

    Шаповалов — Циципас. Ставка (к. 2.01) и прогноз на «Мастерс» 22 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шаповалов — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против канадца Дениса Шаповалова во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 22 марта, начало — в 19:30 мск. Шаповалов — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Шаповалов

    Денис все-таки прорвался во второй раунд, но это был не самый простой путь.

    В стартовом матче бывшая десятая ракетка мира с трудом выиграл у Лучиано Дардери — 6:3, 6:7, 6:4.

    Итальянец за последний год добился невероятного прогресса, не так давно взял титул в Кордове, но дело в том, что он почти не играет на харде. Поэтому мучения Шаповалова снова расстроили.

    На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Шаповалов начал с классной победы над Ботиком ван де Зандшульпом, после чего уступил Лоренцо Музетти.

    В этом году Денис пока ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP. В текущем рейтинге он занимает всего лишь 126-е место.

    Циципас

    Стефанос в первой половине месяца дошел до четвертого круга в Индиан-Уэллс.

    Грек уверенно выиграл у Люки Пуя и Фрэнсиса Тиафо, но после этого провел слабый матч против Иржи Легечки (2:6, 4:6).

    В Акапулько Циципас тоже выиграл два матча. В четвертьфинале его остановил австралиец Алекс Де Минор, у которого он перед этим выиграл в десяти матчах подряд.

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    Такая же ситуация была и в Лос-Кабосе. Циципас уступил в третьем матче Касперу Рууду.

    Но при этом есть ощущение, что ему все-таки удалось набрать оптимальную форму. На предстоящих грунтовых турнирах Стефанос, скорее всего, снова будет одним из лучших.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 2.92, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.41.

    Прогноз: в прошлом году Стефанос выиграл у Дениса на грунте в Барселоне — 6:3, 6:2. Возможно, на этот раз канадец возьмет больше пяти геймов, но при этом почти нет сомнений, что он не сможет остановить грека.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 20,5 за 2.01.

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    Ставка и прогноз на матч Шаповалов — Циципас с коэффициентом 2.01. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на теннис. Циципасу хватит двух сетов для победы над Шаповаловым?
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