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    Хуркачу и Эмберу снова понадобится решающий тай-брейк?

    Хуркач — Эмбер. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Дубае 29 февраля 2024 года

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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против француза Юго Эмбера в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 29 февраля, начало — в 19:30 мск. Хуркач — Эмбер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Хуркач

    Первые матчи с участием Хуберта получились максимально напряженными. Насколько поляк хорош на подаче, настолько же ему тяжело на приеме.

    Особенно это было заметно в игре первого круга против Яна-Леннарда Штруффа, здесь было сразу три тай-брейка — 7:6, 6:7, 7:6.

    Хуркач выполнил 24 подачи навылет, забрал 78 процентов очков на первом мяче и отыграл шесть брейк-пойнтов. Соперник тоже не отдал ни гейма на собственной подаче.

    В матче против Кристофера О`Коннелла было чуть-чуть попроще — 7:6, 6:4. Во втором сете австралиец все-таки позволил Хуби сделать один брейк.

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    Лучшим результатом Хуркача в этом году пока что остается выход в четвертьфинал на Открытом чемпионате Австралии.

    Эмбер

    Юго в первой половине февраля выиграл турнир в Марселе, благодаря чему закрепился в топ-20.

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    • Вскоре после этого эмоционально уставший француз уступил финну Эмилю Руусувуори на старте турнира в Роттердаме.

    В Дохе Эмбер не смог пройти 1/4 финала, проиграв Гаэлю Монфису (2:6, 4:6). Это был, пожалуй, один из худших его матчей.

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    Но в начале этой недели Юго подтвердил, что неприятное поражение от Монфиса было всего лишь недоразумением. Эмбер одержал волевую победу над 37-летним соотечественником на старте турнира в Дубае — 4:6, 6:3, 6:3.

    Дальше была уверенная победа над бывшей первой ракеткой мира Энди Марреем (6:2, 6:4).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.74, победу Эмбера букмекеры предлагают за 2.10.

    Прогноз: поляк и француз, наверное, уже надоели друг другу. Три недели назад Юго обыграл Хуберта в Марселе со счетом 6:4, 6:4. Это был реванш за поражение в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Кроме того, осенью их пути пересеклись в полуфинале турнира в Базеле: в этом матче Хуркач дожал Эмбера на тай-брейке третьего сета. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящий матч: третий сет, как минимум один тай-брейк — без этого здесь никак.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,5 за 1.97.

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    Ставка и прогноз на матч Хуркач — Эмбер с коэффициентом 1.97. Дата матча: 29.02.2024. Прогнозы на теннис. Хуркачу и Эмберу снова понадобится решающий тай-брейк?
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