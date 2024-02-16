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    Сможет ли Свентек разгромить Плишкову?

    Свентек — Плишкова. Ставка (к. 2.11) и прогноз на турнир в Дохе 16 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Свентек — Плишкова
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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против чешки Каролины Плишковой в полуфинале турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 16 февраля, начало — в 18:00 мск. Свентек — Плишкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Доха. Женщины 16 Февраля 2024 года

    Свентек

    Ига, как и ожидалось, легко дошла до полуфинала, до сих пор не проиграв ни сета.

    В четвертьфинале первая ракетка мира разгромила белоруску Викторию Азаренко — 6:4, 6:0.

    Перед этим Свентек отдала лишь пять геймов россиянке Екатерина Александровой — 6:1, 6:4.

    Матч против румынки Сораны Кырсти тоже завершился разгромом — 6:4, 6:0.

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    Свентек выигрывала турнир в Дохе в 2022 и 2023 году. В семи предыдущих матчах здесь она выиграла хотя бы один сет со счетом 6:0 или 6:1.

    Плишкова

    Каролина тем временем продолжает удивлять, особенно на фоне неудачных результатов в январе.

    На прошлой неделе чешская теннисистка выиграла турнир в Клуж-Напоке (Румыния), взяв первый титул за четыре года.

    Но на этом бывшая первая ракетка мира решила не останавливаться. Вопреки ожиданиям, в Дохе она тоже демонстрирует свой лучший теннис.

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    • На старте турнира Плишкова одержала волевую победу над Анной Калинской, после чего выиграла у Анастасии Потаповой и Линды Носковой.

    В четвертьфинале Каролина выиграла у Наоми Осаки на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Свентек. На Плишкову можно поставить за 8.80.

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    Ига ранее ни разу не проигрывала Каролине. Предстоящий матч вряд ли станет исключением. Плишкова здорово провела недавние матчи, но здесь у нее нет шансов на успех. Скорее всего, польская теннисистка выиграет с большой разницей в счете.

    Ставка — победа Свентек с форой по геймам (-7,0) за 2.11.

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    Свентек — Плишкова: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 16.02.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Свентек разгромить Плишкову?
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