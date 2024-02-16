Полька Ига Свентек сыграет против чешки Каролины Плишковой в полуфинале турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 16 февраля, начало — в 18:00 мск. Свентек — Плишкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Свентек

Ига, как и ожидалось, легко дошла до полуфинала, до сих пор не проиграв ни сета.

В четвертьфинале первая ракетка мира разгромила белоруску Викторию Азаренко — 6:4, 6:0.

Перед этим Свентек отдала лишь пять геймов россиянке Екатерина Александровой — 6:1, 6:4.

Матч против румынки Сораны Кырсти тоже завершился разгромом — 6:4, 6:0.

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Свентек выигрывала турнир в Дохе в 2022 и 2023 году. В семи предыдущих матчах здесь она выиграла хотя бы один сет со счетом 6:0 или 6:1.

Плишкова

Каролина тем временем продолжает удивлять, особенно на фоне неудачных результатов в январе.

На прошлой неделе чешская теннисистка выиграла турнир в Клуж-Напоке (Румыния), взяв первый титул за четыре года.

Но на этом бывшая первая ракетка мира решила не останавливаться. Вопреки ожиданиям, в Дохе она тоже демонстрирует свой лучший теннис.

На старте турнира Плишкова одержала волевую победу над Анной Калинской, после чего выиграла у Анастасии Потаповой и Линды Носковой.

В четвертьфинале Каролина выиграла у Наоми Осаки на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Свентек. На Плишкову можно поставить за 8.80.

Ига ранее ни разу не проигрывала Каролине. Предстоящий матч вряд ли станет исключением. Плишкова здорово провела недавние матчи, но здесь у нее нет шансов на успех. Скорее всего, польская теннисистка выиграет с большой разницей в счете.

Ставка — победа Свентек с форой по геймам (-7,0) за 2.11.