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    Шевченко на этот раз удивит Руне?

    Шевченко — Руне. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Роттердаме 15 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Руне
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    Александр Шевченко
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против представителя Казахстана Александра Шевченко во втором круге турнира в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 15 февраля, начало — в 15:00 мск. Шевченко — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шевченко

    Саша начал неделю с классной волевой победы над Чжичжэнем Чжаном — 4:6, 6:4, 6:3.

    В первом сете китаец действительно играл чуть лучше, но в дальнейшем Шевченко доминировал, постоянно заставляя соперника ошибаться.

    Пожалуй, можно даже сказать, что это был его лучший матч в этом сезоне. Еще совсем недавно представлявший Россию теннисист подтвердил, что неспроста некоторое время назад был в топ-50.

    Также стоит отметить, что в этом году Шевченко выиграл больше одного матча только в Монпелье, где дошел до четвертьфинала.

    Руне

    Хольгер в первом круге выиграл у Романа Сафиуллина, с которым ранее в этом сезоне уже пересекался на турнире в Брисбене.

    В отличие от предыдущего матча, на этот раз датчанин дожал россиянина только в третьем сете — 6:4, 2:6, 6:1.

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    Интересно, что в решающей партии Руне отыграл пять брейк-пойнтов при счете 1:1, после чего взял пять геймов подряд.

    В этом году Руне до сих пор не смог преодолеть второй раунд только на Открытом чемпионате Австралии.

    Прогноз и ставка

    На Шевченко в этом матче можно поставить за 3.46, победу Руне букмекеры предлагают за 1.31.

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    В начале января Хольгер обыграл Сашу в Брисбене. В том матче датчанину понадобился третий сет. Не факт, что на этот раз тоже будет больше двух партий, но при этом почти нет сомнений, что Шевченко вряд ли проиграет с разгромным счетом.

    Ставка — победа Руне + тотал геймов больше 19,5 за 1.99.

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    Шевченко — Руне: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 15.02.2024. Прогнозы на теннис. Шевченко на этот раз удивит Руне?
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