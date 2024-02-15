Датчанин Хольгер Руне сыграет против представителя Казахстана Александра Шевченко во втором круге турнира в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 15 февраля, начало — в 15:00 мск. Шевченко — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шевченко

Саша начал неделю с классной волевой победы над Чжичжэнем Чжаном — 4:6, 6:4, 6:3.

В первом сете китаец действительно играл чуть лучше, но в дальнейшем Шевченко доминировал, постоянно заставляя соперника ошибаться.

Пожалуй, можно даже сказать, что это был его лучший матч в этом сезоне. Еще совсем недавно представлявший Россию теннисист подтвердил, что неспроста некоторое время назад был в топ-50.

Также стоит отметить, что в этом году Шевченко выиграл больше одного матча только в Монпелье, где дошел до четвертьфинала.

Руне

Хольгер в первом круге выиграл у Романа Сафиуллина, с которым ранее в этом сезоне уже пересекался на турнире в Брисбене.

В отличие от предыдущего матча, на этот раз датчанин дожал россиянина только в третьем сете — 6:4, 2:6, 6:1.

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Интересно, что в решающей партии Руне отыграл пять брейк-пойнтов при счете 1:1, после чего взял пять геймов подряд.

В этом году Руне до сих пор не смог преодолеть второй раунд только на Открытом чемпионате Австралии.

Прогноз и ставка

На Шевченко в этом матче можно поставить за 3.46, победу Руне букмекеры предлагают за 1.31.

В начале января Хольгер обыграл Сашу в Брисбене. В том матче датчанину понадобился третий сет. Не факт, что на этот раз тоже будет больше двух партий, но при этом почти нет сомнений, что Шевченко вряд ли проиграет с разгромным счетом.

Ставка — победа Руне + тотал геймов больше 19,5 за 1.99.